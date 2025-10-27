Dónde Celebrar la Castanyada y Halloween en L’Hospitalet en 2025: principales actividades de cada barrio

Se acercan las celebraciones de la Castanyada y Halloween, dos festividades que en los últimos años han encontrado en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) y buena parte de Catalunya un punto de encuentro donde tradición y modernidad se fusionan. Tanto es así que hay entidades, asociaciones y empresas que no celebran ni una, ni la otra, sino ambas a la vez. Un fenómeno bautizado como 'Castaween'. Mientras la Castanyada mantiene viva la costumbre catalana de reunirse en torno a las castañas asadas y los panellets, Halloween aporta un aire festivo con disfraces y actividades temáticas. Así, esta fiesta de origen anglosajón que, como la Castanyada, se celebra también en la víspera de Todos los Santos se ha hecho un hueco poco a poco en el resto de la sociedad occidental.

Estas son las principales citas en L’Hospitalet para disfrutar de la tradición de la Castanyada y el ambiente de Halloween, que se extienden por los distintos barrios de la ciudad.

En el Distrito I, el viernes 24 de octubre, de 17 a 21 horas, la plaza del Ajuntament acogerá la 'Castanyada al Centre' con un espectáculo infantil a cargo del grupo Bitxicleta y animación con los 'tabalers' de Folcat Diabòlic. Se repartirán 'paperines' de castañas asadas acompañadas de refresco o vino dulce. El sábado 25 de octubre, entre las 20 horas y la 1 de la madrugada, se celebrará la fiesta de Halloween en la calle Sant Eugeni y sus jardines adyacentes, con un túnel del terror ambientado con distintas escenas en los bloques Ciutat Comtal.

El viernes 31, de 17 a 21:30 horas, la plaza de las Comunitats será el escenario de la 'Castanyada a Sanfeliu', con reparto de castañas asadas y moscatel, animación musical con DJ hasta las 21 horas y el tradicional 'Túnel del Terror' organizado por el Club Infantil y Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons. Finalmente, el sábado 8 de noviembre a las 20 horas, tendrá lugar la 'Tabalada Castanyera', con un recorrido que pasará por la plaza del Repartidor, la calle Riera de la Creu, el pasaje Xerricó, la plaza del Ajuntament, la Rambla de la Marina y la calle Provença.

En el Distrito II, el viernes 31 de octubre, de 9 a 13 horas, la plaza Espanyola acogerá una 'gimcana' organizada por la escuela Sant Jaume de la FEP. Por la tarde, de 17 a 20 horas, se celebrará una Castanyada popular en la plaza del mercado de Collblanc, organizada por la Comisión de Fiestas La Gresca.

Florida, Can Serra y Pubilla Cases

En el Distrito IV-V, el viernes 24 de octubre desde las 17.30 horas, el parque de la Pau acogerá una Castanyada organizada por la Comisión de Fiestas La Florida. La jornada incluirá actividades infantiles a cargo del Esplai les Planes y La Florida, animación con el grupo El flabiol, degustación de castañas y vino dulce, y la 'Petada castanyera' con la Colla infantil de Diables i Diablesses de la Florida. El viernes 31 de octubre, de 10 a 22 horas, en la avenida Catalunya (entre las calles Teide y Renclusa), la Asociación de Vecinos La Florida organizará una fiesta popular con comida, talleres, cúpula inmersiva, juegos y reparto de castañas, boniatos y panellets.

En Can Serra, el sábado 25 de octubre a las 20:30 horas, en la Casa de la Reconciliació, se celebrará un café-concierto con FUSSION DUET y reparto de castañas, organizado por el Grup de Festes de Can Serra. El viernes 31, desde las 16:30 horas, en la plaza de la Carpa se desarrollarán talleres infantiles (de 16.30 a 18.00 horas), seguido del reparto de castañas (18.00 a 18.30 horas). Además, ese mismo día, de 18.30 a 20 horas, tendrá lugar el espectáculo de baile RIKUS bajo el título 'Ballem a la Carpa'.

En Pubilla Casas, el viernes 31 de octubre desde las 18 horas, en la plaza Pubilla Casas, la Comisión de Fiestas Pubilla Casas organizará actividades infantiles y reparto de castañas y moscatel hasta las 19.30 horas, seguido de una actuación musical de 20.30 a 22 horas.

Bellvitge y Gornal

En el Distrito VI, Bellvitge celebrará la fiesta de la Castanyada el viernes 31 de octubre, de 17 a 2 de la madrugada, y el sábado 1 de noviembre, de 19 a 20.30 horas, en la plaza del Mercat, organizada por la Comisión de Fiestas de Bellvitge. El viernes habrá reparto de castañas, un grupo de animación, juegos gigantes y talleres infantiles de 17 a 20 horas; de 22 a 1 se instalará un túnel del terror y hasta las 2 de la madrugada habrá DJ’s.

En el Gornal, el jueves 30 de octubre, de 17:30 a 20:30 horas, en la avenida de Carmen Amaya (rotonda central), el Grup de Festes Gornal organizará una castanyada con reparto gratuito de castañas y música. El viernes 31, en el mismo horario pero delante del Centre Cívic del Gorna, la Asociación de Vecinos del Gornal instalará dos carpas para repartir castañas y realizar manualidades infantiles.

La Farga

Como ya es habitual, el centro comercial La Farga de L'Hospitalet, ubicado en pleno centro de la ciudad, también organizará distintas actividades en el marco de Halloween y que ya se pueden consultar en su página web. Entre las citas destacadas, se encuentra un pasaje del terror que estará activo del 24 de octubre hasta el 2 de noviembre. Además, también está prevista una marcha zombie y un 'survival' zombie, así como talleres infantiles.