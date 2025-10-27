Cierra definitivamente la librería Ona de Gràcia tras la muerte de Montserrat Úbeda

La librería Ona de Gran de Gràcia, en Barcelona, cierra definitivamente sus puertas, según ha avanzado 'el Independent de Gràcia'. El cierre marca el final de una historia que comenzó hace más de 60 años con la fundación de la primera librería Ona en 1962 por parte de Josep Espar i Ticó y Jordi Úbeda, padre de Montserrat Úbeda, en plena dictadura franquista, con la misión de recuperar y difundir la lengua y la cultura catalanas. Hace seis meses, Montserrat falleció y, en un principio, se esperaba que el negocio siguiera abierto.

La librería Ona original, ubicada en la Gran Via de les Corts Catalanes, fue pionera al vender exclusivamente libros en catalán, pero cerró en 2010 debido a la quiebra de la distribuidora L’Arc de Berà, propietaria del edificio. La caída afectó al 25% de las pequeñas editoriales catalanas, algunas de las cuales tuvieron que cerrar permanentemente. Tres años después, Montserrat Úbeda retomó el legado familiar, abriendo una nueva Ona Llibres en el número 217 de Gran de Gràcia, con el impulso económico del empresario Tatxo Benet.

Montserrat Úbeda (Barcelona, 1965-2025) se convirtió en el alma de la librería y durante años se dedicó a la difusión de la literatura en catalán. Su labor fue reconocida institucionalmente: en 2019 recibió la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya por su “difusión cultural a través del libro y la lectura” y, en 2024, el Premi d’Honor Vila de Gràcia del Ayuntamiento de Barcelona.

Su muerte en abril de 2025 conmocionó a muchas personas, y fue recordada como una mujer firme, generosa y comprometida con la cultura catalana. En redes sociales, el expresident Torra la describió como “trabajadora incansable por la cultura y la literatura catalanas”, mientras que Puigdemont la recordó como alguien que “veló por las letras, por los libros y por la cultura desde la mejor catalanidad”. En ese momento, el empresario Tatxo Benet, propietario de la librería, había manifestado su intención de mantener abierta la librería.

Medio año después de su fallecimiento, el local de Gran de Gràcia ha sido vaciado y cerrado de forma definitiva. La familia Úbeda asegura que no fue informada de la decisión, y lamenta que cierre aquel espacio que su hija había convertido aquel en mucho más que una librería. Según el diario digital, la última noticia que tenía la familia era que Tatxo Benet se planteaba incluso rebautizar el local con el nombre de Montserrat Úbeda.