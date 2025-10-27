"¿Bajas al centro o qué?": así es el videoclip a ritmo de reggaeton para que los barceloneses vuelvan a Ciutat Vella

No solo ha sucedido con la Rambla, sino también con el comercio del Gòtic, el Born y hasta la propia plaza de Catalunya, entre otros territorios icónicos de la ciudad con los que los barceloneses mantienen actualmente una relación de amor-odio. Muchos ciudadanos han dejado de frecuentar Ciutat Vella, el corazón de Barcelona, por la saturación turística, la pérdida de identidad comercial, los problemas de movilidad o la degradación que viven algunas zonas. Para combatirlo se acaba de lanzar la campaña “¿Bajas al centro o qué?”, impulsada por la asociación Barcelona Oberta y con apoyo del ayuntamiento. Se basa en un videoclip con un ritmo pegadizo con el que se pretende "reconectar a la ciudadanía con el centro de la ciudad", aunque también podrán verse pósters con ese lema por toda la capital catalana.

Barcelona Oberta agrupa los principales ejes comerciales del centro de la ciudad y ya alertó en su reciente Summit 2025, centrado en Ciutat Vella, sobre las problemáticas que presenta, pero también sobre el potencial que tiene para dar un giro a la situación. Con la campaña “¿Bajas en el centro o qué?” hace un "llamamiento fresco, directo y optimista" que quiere volver a situar al distrito como "punto de encuentro vivo y creativo de los residentes de Barcelona", mantienen.

Del Front Marítim a la Rambla

El videoclip recoge imágenes de los distintos barrios que lo integran, tras haber rodado escenas de la vida cotidiana, el comercio, la cultura y su diversidad. Recorre calles del Born, la plaza Catalunya, la Reial, los Porxos del Port, la Barceloneta, rincones del Gòtic y Barnacentre, la Via Laietana, el Front Marítim, la Rambla o Pelai. La canción quiere invitar a "volver al centro", con frases como "Ciutat Vella está viva, ven y siente", a ritmo entre el rap y el reggaeton, tratando de insuflar energía y optimismo.

Lo ha desarrollado Anverso Agency con la colaboración municipal, con el objetivo de "movilizar los residentes de la ciudad hacia el centro, no solo físicamente, sino también emocionalmente". Los creadores quieren que "la gente sienta que el centro es suyo, que es el corazón que late de Barcelona”.

Para difundirlo se ha optado por una estrategia digital integral que combina: YouTube y Prime Video, Spotify, TikTok y Meta, para conectar con el público joven y familiar a través de formatos cortos y visuales. Estima que registrará más de 2 millones de visualizaciones y una cobertura del 32% del público objetivo. Además se distribuirán por la ciudad 2.500 grandes pósters publicitarios.

La iniciativa es uno de los primeros pasos de Barcelona Oberta para reconquistar a visitantes locales, tras haber dado a conocer un decálogo para recuperar y reforzar el comercio de Ciutat Vella. Abarca desde la resurrección de edificios emblemáticos en desuso, hasta el refuerzo del mix comercial, incentivar las iniciativas públicoprivadas y agilizar la burocracia para implantar nuevos proyectos, entre otros aspectos.