El IBI vuelve a subir en Badalona al nivel del incremento previsto del IPC

Los gobiernos municipales tienen marcado a estas alturas del otoño que es momento de aprobar las ordenanzas fiscales para que los tributos municipales puedan ser actualizados de cara a la entrada del nuevo año. Es el caso del Ayuntamiento de Badalona, que en una sesión plenaria extraordinaria celebrada este lunes por la mañana ha dado luz verde a sus ordenanzas fiscales para el año 2026. Concretamente, el gobierno Albiol ha tirado adelante un aumento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 2,4% ―en la línea del incremento previsto del Índice de Precios del Consumo (IPC), que subió hasta el 3% en el mes de septiembre, y que la oposición no ha vacilado en describir como un aumento encubierto del tributo. En lo que respecta a la polémica tasa de residuos, el ejecutivo local la mantiene en unos 100 euros, e incluye nuevas bonificaciones.

El debate ha girado en torno a los dos puntos referidos al IBI y a la controversial tasa de residuos. Respecto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el gobierno Albiol ha descrito el aumento del 2,4% como una "actualización de la tarifa muy por debajo de la subida de la inflación que marcará el Estado", y ha remarcado que, a su tenor, "no se suben los impuestos", sino que se realiza "un ajuste mínimo pero necesario para garantizar los servicios públicos", según ha declarado la concejal de Hacienda, Eva Guillén. El alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha señalado que si no se "hubiese actualizado el IBI respecto al IPC, el Ayuntamiento estaría reduciendo la recaudación del impuesto".

Rechazo de la oposición

La oposición en bloque ha criticado el aumento del IBI. Los reproches han venido sustentados por el hecho que el Ayuntamiento no ejecutase 77,9 millones de euros del presupuesto de 2024. Todos los grupos han coincidido en demandar al gobierno municipal por qué aumenta la recaudación si después, aseguran, no se gestiona debidamente el dinero recibido. El PSC ―que en el Pleno y en boca de su presidente, Fernando Carrera, ha tildado la propuesta del gobierno Albiol como una "decisión política, no inevitable"― no ha tardado en enviar un comunicado una vez finalizada la sesión. En él, describen el aumento del tributo como "injustificado" y aseguran que el gobierno Albiol demuestra una "falta absoluta de sensibilidad social". "Con los precios disparados y muchas familias que llegan con dificultades a final de mes, lo que haría falta es ayudarlas, no subir los impuestos", ha declarado Carrera.

El portavoz de ERC, Àlex Montornès, ha señalado que el ejecutivo local ha traído a votación las ordenanzas fiscales prácticamente sobre la bocina, ya que "se han de aprobar antes del 31 de octubre para que entren en vigor antes de que acabe el año"; y ha calculado que, en los últimos tres años, el IBI local ha subido 30 euros. En otro comunicado, enviado por En Comú Podem, señalan que en los tres últimos ejercicios, el IBI acumula un aumento del 8%, ya que en 2024 subió un 2,5%; un 3% en 2025; aparte del recién aprobado incremento del 2,4%: "La ciudad se cae a trozos", ha declarado desde Badalona en Comú Podem la concejala Rosa Trenado, en referencia a que pese al "superávit de 78 millones de euros", varios equipamientos municipales siguen cerrados por obras como es el caso de la biblioteca central. Por su parte, la exalcaldesa y representante de Guanyem, Dolors Sabater, ha mencionado que "no es que falten ingresos, es que no saben cómo gestionarlos", y ha mantenido que la subida del IBI "solo responde a la necesidad de cuadrar el presupuesto municipal".

La tasa de residuos se mantiene

La tasa por la prestación del servicio de residuos municipales, popularmente conocida como tasa de basuras, ha levantado polémica desde que el Ayuntamiento de Badalona la empezase a cobrar en 2024 pese a que no estaba obligado a hacerlo (se trata de una directiva europea) hasta mediados de 2025. El hecho que la ciudad esté pendiente aún de tener un nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos (EL PERIÓDICO lo avanzó en septiembre de 2024, fue licitado en enero de 2025, pero aún no ha sido adjudicado), ha avivado las críticas. "Llevamos más de 200 euros pagados cobrados en previsión de un contrato que no ha llegado y mientras se sigue dando un servicio deplorable", ha lamentado Rosa Trenado. Con este panorama, el Ayuntamiento ha preferido no incrementar la controversial tasa, a la que ha añadido algunas bonificaciones como sendas reducciones del 50% por autocompostaje doméstico (bajo declaración responsable y posible inspección) y para familias con ingresos bajos.

Sin embargo, el hecho de no verse incrementada la tasa de residuos ha despertado las suspicacias de los partidos de la oposición, que se han preguntado cómo se financiará la esperada mejora de la cobertura del servicio de limpieza sin ampliar las tarifas. "La tasa no cubre los gastos, es arbitraria", ha sentenciado en esta línea el portavoz de los republicanos, Àlex Montornès, que también ha criticado que todos los vecinos pagan 108 euros de esta tasa, sin tener en cuenta si en la vivienda viven una o varias personas. A este respecto, el PSC ha querido traer a colación lo ocurrido recientemente en la vecina Santa Coloma de Gramenet, que aprobó una "reducción lineal del 20%" en todos los tramos de la tasa de residuos local. Albiol ha insistido, para finalizar el debate, en que tanto él como su partido "están en contra de la tasa", y en que es "obligatoria". Sobre el futuro contrato de limpieza viaria, ha señalado que supondrá duplicar la inversión, y ha calculado que estará aprobado antes de finalizar el año 2025.

Otras modificaciones en la ordenanza fiscal

El orden del día del Pleno se ocupaba también de otros dos puntos. El primero tiene que ver con la modificación de varios artículos de la ordenanza fiscal municipal, para "adaptar su contenido a la normativa aplicable y facilitar las actas de gestión, recaptación e inspección de los tributos", y ha tirado adelante sin oposición frontal, con los votos a favor de los 18 concejales del PP y la abstención del resto de los partidos del Pleno. Todavía más avales ha granjeado el punto 2 del orden del día, que propone la derogación de la tasa por la expedición de copias de los atestados realizados por la Guardia Urbana de Badalona: en esta ocasión a los votos afirmativos del gobierno municipal se ha sumado el apoyo de ERC y Badalona en Comú Podem, mientras que Guanyem y PSC se han abstenido.