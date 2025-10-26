Xavier Amor: "En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos"

Hoy visita no sólo el MAS BARCELONA de El Periódico así como también la ciudad de Barcelona Xavier Amor, Secretari de Governs Locals y de relacions amb l’Arán. Diecisiete años al frente de la alcaldía de Pineda de Mar fueron el aval suficiente para que el President Salvador Illa le cediera la confianza para asumir el reto.

Además, hoy estamos de suerte, porque en la entrevista me acompaña Manuel Arenas, periodista de El Periódico especializado en la política y gestión local de los ayuntamientos.

Posiblemente, alguien se pregunte cómo se asume el cambio de gestionar durante 17 años la alcaldía de Pineda de Mar a coordinar todos los ayuntamientos catalanes: cuando ostentaba la alcaldía de Pineda de Mar y requería hacer alguna gestión con la Generalitat la primera expresión espontánea que le surgía era: bufa, como sinónimo de una sensación de lejanía y de burocracia inacabable. Pues precisamente esa expresión es lo primero que transmitió a su reciente equipo de gestión para evitar esta sensación que tenía como alcalde: "Quienes ostentan las alcaldías nos tienen que ver como parte de su equipo y como aliados será la mejor manera de trabajar con los entes locales". Él está convencido de que su mejor función es recibir a un representante local, que para un secretario es un día más en la agenda, para aquel municipio es un día muy importante.

Ante la repetición cada vez más habitual que diferentes causas naturales provoquen daños en el territorio, y a la pregunta de si el Secretario dispone de un teléfono rojo exclusivo para este tipo de llamadas urgentes la respuesta es clara: "sí. Claro, por mucho que mi móvil particular lo silencie, existen tres personas -sin especificar quienes- cuyo número siempre me suena". Nos podemos imaginar quienes son.

Es más: "En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos, porque no disponen de grandes estructuras en sus equipos". Y entrando en detalles recuerda que se ha reunido “en un bar con un regidor porque ha coincidido que el ayuntamiento no está abierto, o la persona que tiene la llave goza de día de descanso. Y tenemos que ser muy sensibles”.

Xavier Amor, secretario de gobiernos locales y relaciones con Arán del Govern, junto a Sergi Mas y Manuel Arenas, de El Periódico / Patricio Ortiz / EPC

Cierra la conversación con un mensaje claro: "el discurso de odio y de la ultraderecha que intentan romper nuestra convivencia, muchas de ellas apoyadas en mentiras, tan solo se puede luchar con algo tan simple como la gestión". Todo un recadito.

