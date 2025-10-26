FOTOS | Así se rueda 'Cronos' en La Rambla de Barcelona: la película sobre los atentados de 2017

En los últimos días, barceloneses y visitantes que han pasado por la Rambla se han encontrado con escenas que no han pasado desapercibidas: coches patrulla, ambulancias, gente corriendo y camillas de un lado a otro. Se trata del rodaje de la película 'Cronos', dirigida por Fernando González Molina, cuyo estreno está previsto para 2026, exclusivamente en cines. La producción, de Nostromo Pictures y Beta Fiction Spain, en coproducción con 3Cat y con la participación de RTVE y Movistar Plus+, comenzó a filmarse en septiembre y la previsión es que el rodaje dure ocho semanas.

Este diario ha captado imágenes del rodaje este domingo que muestran, además de numerosos coches de los Mossos d’Esquadra y actores uniformados, a una actriz cuyo aspecto podría recordar al de Ada Colau en aquel momento, cuando era alcaldesa de Barcelona.

Rodaje de la película 'Cronos' en la Rambla. / Manu Mitru

Rodaje de la película 'Cronos' en la Rambla. / Manu Mitru

Rodaje de la película 'Cronos' en la Rambla. / Manu Mitru

Lo que sabemos de la película

El largometraje narrará los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 y lo que sucedió en los días posteriores, basándose en testimonios reales de los diferentes implicados. El título de la película, 'Cronos', corresponde al nombre del dispositivo que activaron los Mossos d’Esquadra el día 17, después de producirse el atropello masivo en la Rambla, con el objetivo localizar y detener a todos los terroristas involucrados.

La activación del dispositivo 'Cronos' supuso la movilización de más de 10.000 efectivos y 249.528 horas de servicio durante cuatro días. Finalmente, el 21 de agosto, los Mossos abatieron a Younes Abouyaaqoub, el autor material de la matanza, y dieron por desarticulada la célula terrorista de Alcanar.

"Cuatro días interminables de confusión, tensión, dolor, frustración, rabia y confrontación política que acabaron con el abatimiento del último terrorista huido y muchas heridas abiertas", describe la sinopsis de la productora.

Rodaje de la película 'Cronos' en la Rambla. / Manu Mitru

Rodaje de la película 'Cronos' en la Rambla. / Manu Mitru

De hecho, 'Cronos' es también el título de un documental publicado por los Mossos en 2018, que cuenta la experiencia de diferentes agentes que participaron en la desarticulación de la célula yihadista tras los atentados.

Bajo la dirección de Fernando González Molina y con guion de Alberto Marini, esta producción cuenta con el siguiente reparto: Enric Auquer, Diana Gómez, Mónica López, Pablo Derqui, Israel Elejalde, Xavi Sáez, David Vert, Joan Pedrola, Mima Riera, José Pérez Ocaña, Marina Esteve, Moha Ben Moula, Ahmed Mehdi, Faouzia y Joan Amargós.