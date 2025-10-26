El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar

La noche barcelonesa registra vidas y situaciones distintas, que en algunos puntos se cruzan con un contraste absoluto. Es algo que sucede en el paseo Marítim de la Barceloneta, zona de ocio junto al mar que registra un bullicio considerable prácticamente toda la semana, y lo hace a muy poca distancia de unos de los principales centros médicos de la capital catalana, el Hospital del Mar.

En principio, nada debería impedir que los restaurantes, las discotecas y el hospital vivieran su realidad sin una excesiva interacción entre ambos. Pero hay un factor que, inevitablemente, genera un vínculo entre ambas instalaciones: el tráfico. El volumen de vehículos que llegan a la zona para trasladar hasta ella al público del ocio nocturno es elevado, y la calle de Ramon Trias Fargas, por la que se accede a restaurantes, discotecas y al hospital, se bloquea con mucha frecuencia.

El punto problemático

Ese bloqueo lleva a que tanto profesionales del hospital como ambulancias y personas que acuden en sus propios vehículos a Urgencias por cuestiones médicas de peso se vean encerrados allí y lleguen, en ocasiones, con un retraso que podría resultar peligroso para la vida de un paciente.

El punto problemático es, así, el tramo final de la calle de Ramon Trias Fargas, unos 160 metros que van del lateral de la Ronda Litoral hasta que la vía se acaba frente a la puerta del Shôko Barcelona, en la esquina con el paseo Marítim de la Barceloneta. Así lo afirma David López, presidente de la Asociación Front Marítim Barceloneta, que agrupa a locales de ocio y restauración del paseo Marítim. La entidad conoce bien la calle, que cuenta con una barrera y vigilancia privada contratada por los centros de ocio en Ronda Litoral con Ramon Trias Fargas por la que de noche solo se permite pasar a Ambulancias, taxis y VTC, vecinos, gente que vaya a un aparcamientos o particulares que acudan al Hospital del Mar por una urgencia.

Colapso nocturno en la calle de Ramon Trias Fargas. / El Periódico

24 horas

López subraya que hasta que el Ayuntamiento de Barcelona reformó la calle de Ramon Trias Fargas, a finales de 2023, no empezaron los problemas. Entonces, subraya, se perdió uno de los dos carriles previstos para vehículos privados y se cambió de la derecha a la izquierda la parada de taxis. Cambios que tuvieron lugar en el contexto del objetivo principal de la remodelación: la instalación de un carril bici.

“Es un problema que ha generado el propio ayuntamiento dentro de su obsesión por perjudicar el vehículo privado, perjuicio que al final pagamos todos porque tenemos una calzada grande que funciona como una callecita pequeña”, explica el presidente de la asociación, que añade que los problemas no se dan solo de noche: “Es una situación que se da durante las 24 horas del día, no solamente durante la actividad de los locales. También cuando entra el camión de la basura o los proveedores”.

Inquietud de los sanitarios

La inquietud por esta situación es especialmente elevada entre los sanitarios que están de guardia domiciliaria y que tienen más que calculado el tiempo necesario para llegar al hospital cuando una emergencia lo requiere. Integrantes de este colectivo han vivido casos en los que el colapso en Ramon Trias Fargas y en el paseo Marítim ha provocado que llegaran 15 minutos más tarde de lo previsto. Un tiempo, sostienen, que podría resultar decisivo en el caso de algunos enfermos.

Por todo ello, los profesionales han entablado un debate interno con el propio Hospital del Mar y han pedido al Ayuntamiento de Barcelona que tome cartas en el asunto. Consultada por este diario, la dirección del hospital ha replicado que prefiere no comentar la situación, y que confía en la efectividad de las medidas que tome el consistorio.

La medida del consistorio

La posible solución que los sanitarios pedían al consistorio ha llegado estos días, después de que a principios de semana el ayuntamiento se reuniera con la dirección del Hospital del Mar. En el encuentro, se decidió habilitar la calle del Gas como itinerario nocturno para los vehículos de atención urgente del centro sanitario que cuenten con una acreditación. Ya se permite a las ambulancias hacerlo.

El sentido de la calle del Gas es hacia la Ronda Litoral, pero de noche estos vehículos podrán recorrerlo en contradirección hasta el hospital. En los próximos días se modificará la señalización para que conste la nueva situación.

Taxis en Marina

Los sanitarios han llegado a proponer como solución que los taxis y los VTC dejen a sus clientes al final de Marina, entre el Port Olímpic y el Casino de Barcelona, y que estos caminaran hasta la zona de ocio. Un trayecto de apenas tres minutos –son cerca de 200 metros- para un peatón. Una posibilidad que David López no considera adecuada: “Eso va bien para el casino y el puerto pero para nuestra zona no es óptimo, ya que obligas a todo el mundo a pasar por el puente de madera”.

La asociación de restaurantes y discotecas mantiene una interlocución fluida con el ayuntamiento, afirma López, pero también denuncia que por ahora no hay cambios, que no llega una solución. Pronto se verá si recurrir a la calle del Gas sirve para acabar con el problema del acceso al hospital. Otra cosa es el colapso de Ramon Trias Fargas. Tras la reunión entre el Hospital del Mar y el ayuntamiento, este también se comprometió a intentar que esa vía resulte más fluida.