El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües

La convivencia entre los vecinos de la Carretera de les Aigües y los ‘runners’ y los ciclistas que allí acuden a hacer deporte genera una serie de molestias para los primeros que hace años que se producen y que más que paliarse, se recrudecen. En el caso de los barceloneses que van allí a correr, el problema es dónde dejan el vehículo si es que no acuden a pie hasta la zona. En el caso de los ciclistas, el problema es distinto, vinculado con las quejas de algunos que temen ser atropellados, dígase incomodados, por los que pasan con más velocidad a su lado.

Una muje corre junto a vehículos aparcados donde no pueden estarlo, el pasado viernes. / MANU MITRU

El problema principal es que son muchos los conductores que no logran aparcar en las plazas pintadas. Y muchos son los que cada día ignoran los carteles que indican que cuando llegan al aparcamiento que está al final de Manuel Arnús, en la Carretera de les Aigües, no pueden girar la derecha, hacia la carretera estrecha de curvas sinuosas que lleva hasta la calle del Maduixer, que solo los vecinos pueden hacerlo.

El vertedero

Hasta hace dos semanas, los conductores contaban con un espacio complementario, un pequeño aparcamiento improvisado en el arcén de arena, unas decenas de metros más abajo, en Manuel Arnús, en el emplazamiento en el que no hace mucho apareció un vertedero ilegal de neumáticos. Pero era un aparcamiento que estaba “fuera del ordenamiento”, subrayan fuentes del Consorci del Parc Natural de Collserola. Y por eso ha sido inutilizado: una montaña de arena impide que un coche pueda aparcar ahora allí.

La arena amontonada en lo que hasta hace un par de semanas era un párking irregular en la calle de Manuel Arnús, / MANU MITRU

El tramo de carretera de curvas sinuosas vetado a los que no son vecinos cuenta con un par de recodos con un margen de arena junto al asfalto. En esos dos espacios aparcan unos cuantos coches, que son tolerados por la Guardia Urbana si no impiden el paso. Pero los vecinos dicen que el mero hecho de que allí coincidan dos coches en sentidos contrarios hace muy difícil que quepan y, aseguran que la amenaza de una pequeña colisión es notable.

Dos coches reducen la velocidad para cruzarse en un punto estrecho de la parte de la vía que es solo para vecinos. / MANU MITRU

“Los vecinos bajamos por Maduixer, evitamos hacerlo por la Carretera de les Aigües”, explica un vecino que prefiere que su nombre no aparezca en la información. El mismo vecino que considera que el problema acabaría si ese tramo de la Carretera de les Aigües que en teoría es solo para los que viven allí dejara de tener dos sentidos y tuviera solamente sentido en dirección al párquing. Así, subraya, los que vienen a aparcar para irse a correr se lo pensarían antes de meterse contradirección.

Un viernes cualquiera

Este viernes por la mañana hacía un poco de frío en la zona. A las 8.30, en la Carretera de les Aigües, de las 19 plazas que hay en el aparcamiento que está donde acaba la calle de Manuel Arnús apenas quedaba una libre. Alguna más vacía en las de motos. La presencia de corredores y ciclistas era notable y creciente. A las 9.00 ya no había lugares libres y sí coches esperando que se fueran otros para aparcar. Y un listo que había dejado el suyo en una plaza que no existe, a la izquierda del todo del párking, justo antes de donde comienza la vía peatonal en dirección Molins.

En todo este contexto, los habitantes de la Carretera de les Aigües recibieron este fin de semana un mensaje esperanzador que no parece tener una base real. Algunos forman parte de chats de WhatsApp, en los que comentan las cuestiones que les afectan, como la inseguridad: los robos en domicilios son una preocupación habitual.

El aparcamiento donde los 'runners' pueden dejar sus coches, lleno, este viernes por la mañana. / MANU MITRU

Uno de los vecinos informó al resto de que el pasado fin de semana agentes “forestales” estuvieron preguntando a los coches que entraban en las curvas si eran residentes allí. También les aseguró que había habido sanciones a por lo menos 20 vehículos. Pero la Guardia Urbana sostiene que no ha impuesto una multa allí estos días. Al igual que el Consorci del Parc Natural de Collserola subraya que ni sus informadores ni agentes rurales estuvieron allí el pasado fin de semana. Quizá el vecino en cuestión lleva tanto esperando que el consistorio actúe con más contundencia que imaginó lo que desea.