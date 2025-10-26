Atrasar el reloj
¿Cuándo amanecerá y anochecerá en Barcelona a partir de hoy domingo con el cambio de hora?
La mayoría de españoles están a favor de fijar un horario para todo el año
La cronobiología, a favor del horario de invierno: el cuerpo humano se beneficia más de despertar con luz que de retrasar el atardecer
¿Qué día se cambia la hora en España? El horario de invierno 2025 llega este mes de octubre
Con la llegada del otoño los días empiezan a ser más cortos y las noches más largas: las horas de sol se acortan progresivamente hasta el solsticio de invierno, el día más corto del año.
La llegada del frío en octubre anuncia una tradición que se remonta a 1918: el cambio de hora. En la madrugada del último domingo de octubre, los relojes se retrasan una hora; así, a las 3.00 horas de la madrugada volverán a marcar las 2.00 en horario peninsular.
Sin embargo, parece que el cambio de hora está más cerca que nunca de su final. Y es que, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha pedido a la Unión Europea, a través de sus redes sociales, acabar con esta tradición, ya que, según dice: “no tiene sentido seguir cambiando el reloj dos veces al año”.
Beneficios para la salud
Quien fija el calendario de los cambios en el horario es la Comisión Europea y su cumplimiento es obligatorio en todos los estados miembros. Sin embargo, la planificación actual finaliza el año que viene, por lo que el Gobierno ha visto una oportunidad para plantear el fin de la práctica.
Además, la mayoría de europeos y españoles está a favor de fijar un horario para todo el año, y la comunidad científica asegura que es lo más beneficioso para la salud.
De hecho, como explica el meteorólogo Mario Picazo: “los principales beneficios serían una mejora en la salud y el bienestar al evitar los desajustes del sueño y del ritmo biológico”.
La Comisión Europea responde
Ante esto, la Comisión Europea ha recogido positivamente la petición: “Pueden contar con la Comisión para apoyar la búsqueda de una posición común en la UE. Vamos a fomentar el consenso entre los Estados miembros”, ha señalado el comisario de Energía, Dan Jogersen.
Aunque, de momento el cambio de hora sigue en pie, y se dejará notar en todo el país.
La salida y la puesta de sol
Barcelona será una de las ciudades donde llegará antes el atardecer: la salida del sol tendrá lugar entre las 7.16 horas y las 7.22 horas y se pondrá entre las 17.54 horas y las 17.48 horas.
En Valencia será un poco más tarde: el sol saldrá alrededor de las 7.23 horas y se pondrá entre las 18.01 horas y las 18.07 horas; mientras que en Bilbao amanecerá a las 7.39 horas y el atardecer se producirá entre las 18.11 horas y las 18.04 horas.
En el caso de Madrid, el sol saldrá entre las 7.40 horas y las 7.45 horas, y se pondrá entre las 18.10 horas y las 18.20 horas.
Inclinación del eje terrestre
No obstante, este fenómeno tiene que ver con la inclinación del eje terrestre y con el movimiento de traslación de la Tierra y no con las horas. A lo largo del invierno, el hemisferio norte se orienta en sentido opuesto al sol, lo que reduce la intensidad de la luz solar.
Después del solsticio de invierno, el movimiento se invierte: cada salida del sol se adelanta y cada atardecer se retrasa.
