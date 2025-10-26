¿Cuándo amanecerá y anochecerá en Barcelona a partir de hoy domingo con el cambio de hora?

Con la llegada del otoño los días empiezan a ser más cortos y las noches más largas: las horas de sol se acortan progresivamente hasta el solsticio de invierno, el día más corto del año.

La llegada del frío en octubre anuncia una tradición que se remonta a 1918: el cambio de hora. En la madrugada del último domingo de octubre, los relojes se retrasan una hora; así, a las 3.00 horas de la madrugada volverán a marcar las 2.00 en horario peninsular.

Sin embargo, parece que el cambio de hora está más cerca que nunca de su final. Y es que, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha pedido a la Unión Europea, a través de sus redes sociales, acabar con esta tradición, ya que, según dice: “no tiene sentido seguir cambiando el reloj dos veces al año”.

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.



Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente.



Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… pic.twitter.com/LA9UM0HVfG — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 20, 2025

Beneficios para la salud

Quien fija el calendario de los cambios en el horario es la Comisión Europea y su cumplimiento es obligatorio en todos los estados miembros. Sin embargo, la planificación actual finaliza el año que viene, por lo que el Gobierno ha visto una oportunidad para plantear el fin de la práctica.

Además, la mayoría de europeos y españoles está a favor de fijar un horario para todo el año, y la comunidad científica asegura que es lo más beneficioso para la salud.

De hecho, como explica el meteorólogo Mario Picazo: “los principales beneficios serían una mejora en la salud y el bienestar al evitar los desajustes del sueño y del ritmo biológico”.

Cada año por estas fechas de finales de octubre cuando estamos a punto de cambiar la hora surge el mismo debate ... ¿y si después de este cambio de octubre de 2025 dejamos ya de cambiar ya la hora en los países de la Unión Europea? Dejar de cambiar la hora en octubre y después en… pic.twitter.com/9Eo3AXkTRO — Mario Picazo (@picazomario) October 20, 2025

La Comisión Europea responde

Ante esto, la Comisión Europea ha recogido positivamente la petición: “Pueden contar con la Comisión para apoyar la búsqueda de una posición común en la UE. Vamos a fomentar el consenso entre los Estados miembros”, ha señalado el comisario de Energía, Dan Jogersen.

Aunque, de momento el cambio de hora sigue en pie, y se dejará notar en todo el país.

La salida y la puesta de sol

Barcelona será una de las ciudades donde llegará antes el atardecer: la salida del sol tendrá lugar entre las 7.16 horas y las 7.22 horas y se pondrá entre las 17.54 horas y las 17.48 horas.

En Valencia será un poco más tarde: el sol saldrá alrededor de las 7.23 horas y se pondrá entre las 18.01 horas y las 18.07 horas; mientras que en Bilbao amanecerá a las 7.39 horas y el atardecer se producirá entre las 18.11 horas y las 18.04 horas.

En el caso de Madrid, el sol saldrá entre las 7.40 horas y las 7.45 horas, y se pondrá entre las 18.10 horas y las 18.20 horas.

Inclinación del eje terrestre

No obstante, este fenómeno tiene que ver con la inclinación del eje terrestre y con el movimiento de traslación de la Tierra y no con las horas. A lo largo del invierno, el hemisferio norte se orienta en sentido opuesto al sol, lo que reduce la intensidad de la luz solar.

Después del solsticio de invierno, el movimiento se invierte: cada salida del sol se adelanta y cada atardecer se retrasa.