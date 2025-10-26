Movilidad
La caída de árboles en Sant Gervasi obliga a cortar dos carriles de la Ronda de Dalt de Barcelona
Trànsit ha cortado dos carriles de la Ronda de Dalt a la altura de Sant Gervasi en sentido Llobregat y uno en sentido Trinitat por la caída de árboles, donde se registran tres kilómetros de retenciones.
Por lo menos un turismo ha sido afectado por este accidente, y presenta daños en la parte delantera, totalmente destrozada. Los Bombers han acudido al lugar y se han colocado en horizontal para cortar el paso y evitar que ninguna persona resulte herida.
Aunque este domingo no había una situación meteorológica violenta, los fuertes vientos y las lluvias de las últimas semanas han podido debilitar el estado de los árboles. Todavía se desconoce si se ha registrado algún herido de gravedad por este incidente, que ha afectado a los dos sentidos de la B-20.
