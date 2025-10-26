Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Movilidad

La caída de árboles en Sant Gervasi obliga a cortar dos carriles de la Ronda de Dalt de Barcelona

La caída de unos árboles en la B-20 en Sant Gervasi provoca lentitud porque en sentido Llobregat

La caída de unos árboles en la B-20 en Sant Gervasi provoca lentitud porque en sentido Llobregat

Trànsit

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Trànsit ha cortado dos carriles de la Ronda de Dalt a la altura de Sant Gervasi en sentido Llobregat y uno en sentido Trinitat por la caída de árboles, donde se registran tres kilómetros de retenciones.

Por lo menos un turismo ha sido afectado por este accidente, y presenta daños en la parte delantera, totalmente destrozada. Los Bombers han acudido al lugar y se han colocado en horizontal para cortar el paso y evitar que ninguna persona resulte herida.

Aunque este domingo no había una situación meteorológica violenta, los fuertes vientos y las lluvias de las últimas semanas han podido debilitar el estado de los árboles. Todavía se desconoce si se ha registrado algún herido de gravedad por este incidente, que ha afectado a los dos sentidos de la B-20.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”
  2. Restablecida la circulación de trenes de la R1 en Badalona tras la caída de una gran carpa en las vías
  3. Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
  4. Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
  5. Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
  6. Alerta por viento en Barcelona: parques cerrados, árboles tumbados y luces de Navidad caídas en Balmes
  7. Santa Coloma de Gramenet empezará a sancionar en su ZBE 'in extremis' a partir del 31 de diciembre
  8. El 'boom' de los locales 'premium' de barre llega a Barcelona: 'Aquí las mujeres se sienten seguras

La caída de árboles en Sant Gervasi obliga a cortar dos carriles de la Ronda de Dalt de Barcelona

La caída de árboles en Sant Gervasi obliga a cortar dos carriles de la Ronda de Dalt de Barcelona

FOTOS | Así se rueda 'Cronos' en La Rambla de Barcelona: la película sobre los atentados de 2017

FOTOS | Así se rueda 'Cronos' en La Rambla de Barcelona: la película sobre los atentados de 2017

Doce dotaciones de los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave de Sabadell

Doce dotaciones de los Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una nave de Sabadell

El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar

El colapso en la zona de ocio nocturno del frente marítimo bloquea las llegadas de emergencias al Hospital del Mar

El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües

El cierre de un parking ilegal recrudece la presión de los ‘runners’ sobre los vecinos en la Carretera de les Aigües

Xavier Amor: "En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos"

Xavier Amor: "En Catalunya hay muchos alcaldes que llevan en sus bolsillos las llaves de sus equipamientos"

¿Cuándo amanecerá y anochecerá en Barcelona a partir de hoy domingo con el cambio de hora?

¿Cuándo amanecerá y anochecerá en Barcelona a partir de hoy domingo con el cambio de hora?

Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”

Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”