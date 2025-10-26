Más de 73.000 personas han participado en el festival de arquitectura 48h Open House BCN

Más de 73.000 personas han participado este fin de semana, según los organizadores, en las más de doscientas actividades programadas con motivo de la decimosexta edición del festival de arquitectura 48h Open House BCN, que se ha desarrollado en Barcelona y seis localidades de su entorno.

Los organizadores destacan en un comunicado emitido este domingo que el certamen se ha convertido "en la gran fiesta cultural anual de la arquitectura" en Barcelona, y que este año, como en los anteriores, se constata "el interés de la ciudadanía por la arquitectura" y la curiosidad por visitar espacios que muchas veces están cerrados al público.

En esta edición, las actividades estaban dirigidas a que los visitantes reflexionasen sobre la experiencia sensorial del espacio, "a pensar la arquitectura desde los sentidos y las sensaciones" porque "no se trata solo de lo que vemos, sino también de lo que sentimos, olemos y tocamos", según afirma en el comunicado la arquitecta y directora del festival, Elisenda Bonet.

En esta edición han participado 136 edificios de la ciudad de Barcelona y se ha diseñado ocho itinerarios de visitas, con 57 espacios que nunca habían figurado en el programa del certamen. En Barcelona, el número de visitas ha alcanzado las 55.770; en L'Hospitalet de Llobregat, han sido más de 2.400; en Badalona, 3.400; en Vilassar de Dalt, 1.650; en Santa Coloma de Gramanet, 606; en Sant Joan Despí, 5.230; y en Sitges, 2.900.

La antigua prisión Model, el edificio más visitado

En la capital catalana, los espacios más visitados han sido la antigua prisión Model (3.038 visitas); el antiguo convento de la Mercé y actual sede de la Capitanía General (1.894); el Arc de Triomf (1.866); Casa SEAT (1.829); el Palacio del Marquès de Alfarràs (1.575); el edificio Mas de Miquel (1.367); las Torres Venecianas (1.342); los vestíbulos de Casa Sayrach-Casa Montserrat (1.155); el Palau Güell (1.096) y la Torre Diagonal One (1.088).

En Sitges ha atraído a los visitantes, entre otros espacios, la vivienda-estudio de la calle Illa de Cuba; en Sant Joan Despí, la renovación integral del interiorismo del Hotel Ibis; en Badalona, la Casa Enric Mir Carreras; en Santa Coloma, la antigua Masia Mas Fonollar, reconvertida en centro de recursos juveniles; en L'Hospitalet, la Casa Bolena; y en Vilassar, la Casa de Carrer.

La directora del 48hOpen House BCN subraya en la nota que en el desarrollo y organización del certamen participan más de mil voluntarios.

En una encuesta hecha hoy domingo por los organizadores con las respuestas de 2.200 visitantes revela que el cincuenta por ciento de las personas que han participado este año en el certamen ya lo habían hecho en más de seis ediciones anteriores. La nota que han puesto al festival de 2025 ha sido de 5 sobre una escala máxima de 6.

El número de visitantes acumulados a lo largo de los 16 años de historia del 48h Open House de Barcelona supera la cifra de 920.300 visitantes.