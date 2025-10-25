Tasa de basuras: cinco claves para saber por qué se aplica, dónde y a qué se destinará el dinero

Octubre es el mes en que habitualmente se aprueban las ordenanzas fiscales de los ayuntamientos de cara a aplicarlas el año siguiente. Este 2025, la política fiscal de los municipios tiene un protagonista muy claro: la tasa de basuras.

Un cambio legal a raíz de una nueva directiva europea ha propiciado que las administraciones locales se vean obligadas a incrementarla para costear la totalidad de los servicios de recogida y gestión de los residuos. Un reciente estudio del Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos de la Fundació ENT avanzado por EL PERIÓDICO concluye que la subida media del tributo este año es del 16%, la mayor de la década.

El incremento ha puesto al gravamen en el foco vecinal y político. Estas son las claves que radiografían el actual contexto de la tasa de basuras en los municipios.

La tasa la aplican todos los ayuntamientos españoles a raíz de la entrada en vigor de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta ley estatal, a su vez, transpone al ordenamiento jurídico español una directiva europea del año 2018, de modo que la implantación de la tasa tiene su origen en un mandato que proviene del Parlamento y el Consejo europeos. El estudio de la Fundació ENT concluye que este 2025 la tasa se sitúa en 116,32 euros de media por hogar.

Todos los municipios españoles están obligados a implantar la tasa. El plazo que estipula la ley es el 10 de abril de este 2025: a efectos de esa fecha, todos los consistorios deben tener su ordenanza fiscal de la tasa en marcha. Este 2025 es el primer año en que la recaudación de la tasa se produce con arreglo a la nueva regulación. Ello implica que los ayuntamientos deben cubrir el 100% de los costes de los servicios de recogida y gestión de residuos: a partir de ahora la tasa ya no puede ser deficitaria, lo que explica la subida de la cuota para cubrir costes.

Cada ayuntamiento decide autónomamente cómo calcular la tasa en su ciudad. En el área de Barcelona, la capital incluida, el criterio mayoritario es el cálculo de la cuota del tributo a partir del consumo de agua. El estudio de ENT sostiene que un 37,40% de los municipios analizados aplican una cuota fija, que a su vez es combinable con otras variables. Entre ellas destaca la ponderación de localización del inmueble (32,82% de los casos); su superficie (9,16%); su valor catastral (8,40%); el número de habitantes (7,63%); y el consumo del agua (6,11%). Algunas voces expertas, como la de Benjamí Anglès, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la UOC, se muestran criticas por el hecho de que los citados parámetros permiten presumir pero no certificar, opinan, una generación de residuos específica.

Los ayuntamientos son los que recaudan íntegramente los ingresos resultantes de la tributación de la tasa. Y están obligados a destinarlos a costear el propio servicio de recogida y gestión de residuos del municipio: la Ley exige que la tasa sea "específica, diferenciada y no deficitaria", por lo que deberá cubrir la totalidad del coste del servicio municipal —recogida, transporte y tratamiento de los residuos— y no sólo una parte de él, como hasta la fecha. A diferencia del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los ingresos por la tasa de basuras no van al 'fondo común' de cada ayuntamiento: los consistorios deben usarlos obligatoriamente para sufragar los costes del servicio. Actualmente, la media de cobertura de costes de la tasa se sitúa en un 65%, mientras que la Ley estipula que debe llegar al 100%.

Para contestar a esta pregunta, la Fundació ENT define un 'hogar tipo' con las variables más comunes en España. Por ejemplo, le atribuye un valor catastral de 64.295 euros —el valor medio según el Catastro—; una superficie de 75 metros cuadrados; un consumo de agua de 128 litros por persona y día; y un promedio anual de 964 kg de residuos generados por dos residentes de entre 20 y 59 años. Y, con estos parámetros, aplican los coeficientes de la tasa de basuras en una muestra de 131 municipios españoles, ordenanza a ordenanza.

El resultado es que hogares idénticos tributan tasas anuales muy dispares, con una diferencia de hasta 230 euros, en función de la capital de provincia. Las tres con medias más elevadas para el 'hogar tipo' definido son València (287,56/año); Girona (238 euros/año); y Tarragona (236,29 euros/año). Las tres con medias más bajas, Toledo (56,87 euros/año); Palencia (57,41 euros/año); y León (62,53 euros/año). Barcelona y Madrid, por su parte, arrojan cuotas anuales de 144,40 euros/año y 102,41 euros/año respectivamente.