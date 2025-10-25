El realquiler de habitaciones se cronifica en el área de Barcelona: “Cada vez lo tienen más difícil para salir de ahí”

Una familia, una habitación. Esta es la realidad que afrontan cada vez más vecinos de Barcelona y su conurbación más inmediata. Entidades sociales y vecinales alertan desde hace meses de que cada vez se encuentran con más casos de residentes que se ven forzados a vivir, solos o junto a otros familiares, en una habitación. En ocasiones, incluso, sin derecho al uso de zonas comunes como el comedor. Un modelo que se ha cronificado en los últimos años en la metrópolis de Barcelona, tal y como reflejan estudios recientes.

Tradicionalmente, las habitaciones se alquilaban a estudiantes, a migrantes o gente que venía temporalmente o que se acababa de emancipar. “Pero, con la subida de los precios del alquiler y compra, hay mucha más gente, también local, que recurre al alquiler de habitaciones porque es lo que puede pagar”. Lo explica Carolina Orozco, Doctora en Geografía e investigadora postdoctoral en la Universitat de Barcelona (UB), quien remarca que “el colectivo de residentes en habitaciones se está ampliando a otros perfiles sociodemográficos” que son expulsados del mercado tradicional.

Advierte también Orozco que las personas que ya están en el mercado de habitaciones “cada vez lo tienen más difícil para salir de ahí y buscar otras opciones residenciales con mejores características” debido a la falta de oferta a precios accesibles. Son estas algunas de las principales conclusiones que se extraen de su tesis ‘Vivienda compartida e inmigración: Análisis del subarriendo y el alquiler de habitaciones en el área metropolitana de Barcelona’, recientemente presentada.

A lo largo de distintos estudios, la tesis de Orozco corrobora que el alquiler de habitaciones juega un papel clave en la inserción residencial de la población extranjera como un primer punto de anclaje. Sin embargo, la investigadora asevera que esta temporalidad teórica de la vivienda en habitaciones “empieza a perpetuarse” en la Barcelona metropolitana. "En los últimos años, se ha infravalorado la política de vivienda resultando en una insuficiencia de parque público, con una dependencia absoluta del mercado libre, donde el ‘stock’ residencial compite por el mejor postor con los mercados de alquiler residencial, temporal y turístico", destaca Carolina Orozco. Esta situación ha hecho que el alquiler de habitaciones, que muchas veces queda fuera del radar al moverse por submercados como grupos en redes o el propio boca a boca, gane relevancia como opción residencial.

"Es pertinente y urgente un debate estructural de fondo para marcar una hoja de ruta y un pacto estatal por la vivienda, garantizando una financiación estable para las políticas de vivienda social y asequible. Es necesario que disminuya el porcentaje de ingresos que se dedican al pago de la vivienda, reduciendo así la tasa de sobreesfuerzo de los hogares", reclama Orozco, quien a punta a la falta de construcción de vivienda asequible o la reducción de la oferta por el uso alternativo de las viviendas como pisos turísticos como algunos de los principales causantes del panorama habitacional actual. En esta línea, Orozco asevera que la falta de regulación específica para el alquiler de habitaciones y el subarriendo constituye un vacío legal significativo que tiene consecuencias directas en la exclusión y vulnerabilidad de sus usuarios, y señala el papel que cumplen los alquileres de temporada en la tensión del mercado residencial.

Diferencias entre norte y sur global

A falta de datos oficiales sobre subarriendos y alquiler de habitaciones. Orozco combinó datos oficiales sobre renta u origen de la población residente técnica de recolección masiva de datos del portal Idealista para rastrear anuncios de alquiler de habitaciones. Un análisis centrado en Barcelona y las ciudades más cercanas: L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs.

Vista aérea de la ciudad de Santa Coloma, con Badalona y Sant Adrià en segundo plano / ZOWY VOETEN

Si bien la mayoría de la oferta de habitaciones se concentra en Barcelona ciudad, existe una correlación positiva entre el número de anuncios y el porcentaje de población nacida en el extranjero. Este paralelismo se bifurca: por un lado, las zonas centrales de Barcelona, fuertemente turistificadas —como Ciutat Vella—, muestran una alta concentración de anuncios a precios elevados, destinados a perfiles del norte global —vinculados a inmigrantes con mayor poder adquisitivo—. Por otro lado, la periferia metropolitana presenta precios de habitaciones relativamente más bajos en áreas de clase trabajadora, donde la población extranjera es mayoritariamente del sur global —y, en general, con mayores índices de vulnerabilidad—.

La radiografía coincide con la de entidades sociales de Badalona o L’Hospitalet. Carles Sagués, de la Plataforma Sant Roc som Badalona, señala que hace años que tratan con casos de personas vulnerables que viven en habitaciones, pero que este modelo es “cada vez más la última alternativa y cada vez más complicada”. Sagués explica que ahora les llegan más casos, también de Sant Adrià o Santa Coloma, y que estos destacan por su gran precariedad. "La habitación se convierte en un elemento de marginación. Se encuentran con muchas dificultades para acceder a una vivienda por las vías ordinarias y después tienen que hacer vida encerrados en una habitación. Además, la mayoría no tienen contrato y el propietario les puede echar", destaca Carles Sagués.

Familias enteras en habitaciones

Al otro lado de Barcelona, en L'Hospitalet, entidades como la asociación de vecinos de Collblanc-La Torrasa o el Sindicat de Llogaters alertan también de las dificultades que afrontan cada vez más familias, muchas de origen extranjero, para acceder a una vivienda en un mercado tan tensionado como es el de la metrópolis barcelonesa. Así, como ha ocurrido en otras urbes catalanas, docentes de distintos centros se han unido para reclamar soluciones a los problemas residenciales de cada vez más parte de sus alumnos. Muchos de ellos, obligados a vivir junto a sus familias en habitaciones.

L'Hospitalet es a su vez un municipio que, cada vez más, convive con esa dualidad de habitaciones destinadas a migrantes del sur global y del norte global en un ámbito de apenas dos kilómetros cuadrados. En algunos portales inmobiliarios no es difícil encontrar estancias por encima de los 700 u 800 euros al mes que tienen por objetivo atraer a estudiantes universitarios. Un fenómeno en expansión debido a que los barrios del norte de L'Hospitalet están cercas a enclaves turísticos como el Camp Nou y bien conectados con la capital catalana a pie y en transporte público.

Con todo, no solo las entidades comparten la tesis. Ferran Font, Director de Estudios y Portavoz del portal Pisos.com, explica también que han detectado que el perfil tradicional ha cambiado en los últimos 10 años con la evolución del precio del alquiler y las dificultades de acceder al alquiler tradicional. Dice Font que el 'target' ha mutado y se "ha ido alargando en el tiempo" dado que en la provincia de Barcelona cada vez hay más dificultades y "la única alternativa es compartir vivienda", lo que supone un problema añadido al intentar empezar un proyecto de vida. En su caso, habla también de la "inseguridad jurídica y la utilización partidista de la vivienda" como factores que agravan este escenario.

Las dificultades de acceder a una propiedad

Otro de los estudios que integran la tesis analizar y compara los datos de acceso a la vivienda en propiedad de la población nacida en el extranjero en contraste con los autóctonos en los censos de 2001, 2011 y 2021 de Barcelona. Aquí, Orozco se confirma que se ha producido un empeoramiento generalizado de las condiciones habitacionales de aquellos inmigrantes llegados más recientemente, comparado con los de épocas anteriores, reflejado esto en un menor acceso a la propiedad. "Si bien en los dos primeros censos el comportamiento residencial de los inmigrados llegaba a compararse con el de los nacidos en España, para aquellos con más tiempo de residencia en el país y a partir de los 55 años, para 2021 la distancias entre los dos colectivos aumenta y no llegan a equipararse ni en las edades más avanzadas", dice el texto.

Más allá de las dificultades de acceso a la propiedad de los recién llegados, el estudio destaca también el paulatino descenso de este régimen de tenencia en la población autóctona, sobre todo, en los residentes de entre 25 y 34 años. Otro estudio, elaborado y publicado recientemente por el Institut Metròpoli, permite analizar cómo el acceso a la vivienda se ha complicado en la capital catalana y su conurbación, a la vez que se ha transformado el modelo de tenencia, donde el alquiler ha roto con la hegemonía de la propiedad. El estudio expone como los arrendamientos han cogido fuerza en el área metropolitana, sobre todo a raíz de la crisis económica de 2008, de modo que se ha doblado el porcentaje de personas que viven de alquiler, mientras que la propiedad se ha diluido en cada vez menos manos.