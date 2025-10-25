El plan de los Mossos contra los ladrones reincidentes deja 432 detenidos en seis meses

El plan Kanpai se ha consolidado como el instrumento clave de los Mossos d'Esquadra para combatir la multirreincidencia, con un total de 432 detenidos en sus primeros seis meses de aplicación. En una entrevista con la agencia ACN, Rafa Tello, jefe de la División de Seguridad Ciudadana de la Región Metropolitana de Barcelona, ha defendido la necesidad de ser "implacables" con los delincuentes "oportunistas" que hacen del delito "su modo de vida". Así mismo, ha asegurado que los arrestados acumulan una media de ocho antecedentes cada uno. La presión policial ha reducido en un 8% los hechos relacionados con la multirreincidencia en Barcelona y en un 13% los cometidos en el metro, según datos de la policía catalana.

La multirreincidencia es uno de los retos más persistentes para la seguridad en el área metropolitana de Barcelona. La reiteración constante de delitos, especialmente hurtos y robos, genera una creciente percepción de inseguridad que afecta al comercio, al transporte público, a las zonas concurridas y a los puntos turísticos. Las causas son diversas y complejas, y todo ello se ve agravado por la saturación de los juzgados y tribunales que sufre la capital catalana.

Para poner freno a esta problemática, el pasado mes de abril los Mossos comenzaron a desplegar el plan Kanpai en la capital catalana y su entorno. Esta estrategia, que combina acciones simultáneas, inteligencia policial y una estrecha coordinación con otros cuerpos, se ha traducido en nueve operativos realizados en 26 ciudades catalanas, con la participación de más de 5.600 agentes de diversos cuerpos policiales y 4.200 de los Mossos. Como resultado, se han detenido a 432 personas, que acumulan un total de 3.794 antecedentes; se han identificado 20.704 individuos, con 47.229 antecedentes registrados, y se ha investigado a 153 más, con 927 antecedentes.

Imagen de un un macrodispositivo de Mossos contra la multirreincidencia el pasado mes de abril. / Manu Mitru

El jefe de la División de Seguridad Ciudadana y Proximidad de la Región Policial Metropolitana de Barcelona, Rafa Tello, ha destacado que estas intervenciones se han planificado de acuerdo con una "inteligencia policial y prospectiva" que permite predecir lo que puede ocurrir, visualizar diferentes escenarios y actuar de forma directa sobre la persona reincidente. También ha resaltado que los operativos se han llevado a cabo en diversas localidades teniendo en cuenta las necesidades de cada municipio, y ha recordado que el plan Kanpai ha implicado la participación de efectivos de distintas unidades del cuerpo y la incorporación de agentes de Arro y Brimo a la seguridad ciudadana.

El perfil del delincuente

Tello ha precisado que el perfil sobre el que se pone el foco es el de delincuentes "con alto riesgo de persistencia". En este sentido, ha destacado el trabajo transversal que se lleva a cabo y ha asegurado que "el eje vertebrador" es la coordinación con las policías municipales, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Inspección de Trabajo y la seguridad privada: "Lo que hemos aprendido es que cada vez se trabaja de manera más transversal, y creemos que es lo más efectivo contra estas personas que reinciden", ha señalado.

En cuanto al tipo de delitos, ha indicado que la mayoría son ladrones "oportunistas" que buscan cometer un hurto o un robo violento. Aunque la mayoría de estos hechos ocurren en la calle, ha subrayado que también se actúa con "dispositivos quirúrgicos" contra personas que cometen robos con fuerza en el interior de viviendas, vehículos o establecimientos, así como contra ladrones que usan el patinete como medio de huida. "El objetivo es neutralizar a estas personas que persisten y dar sensación de seguridad", ha insistido.

Tello ha explicado que los operativos también se han extendido a aeropuertos como los de Barcelona y Girona y a redes de transporte, y ha añadido que en muchas de estas intervenciones se han incautado armas blancas. "Queremos que en el espacio público no haya armas", ha afirmado, agregando que estos individuos actúan sobre todo en puntos donde la policía considera que "aumentando la presencia o las acciones se pueden intervenir armas y sacarlas de circulación".

Tendencia positiva

Además, Tello ha señalado que uno de los puntos donde se ha puesto especial interés es la red de metro de Barcelona, una zona de aglomeración de ciudadanos que genera oportunidades para estos ladrones. Desde el inicio del plan Kanpai, los delitos cometidos en el metro se han reducido un 13%.

Según Tello, este porcentaje, sumado al descenso del 8% de los delitos asociados a la multirreincidencia en la capital catalana, evidencia que la estrategia es efectiva. "Los dispositivos funcionan, la cohesión es muy buena y trabajamos de manera integral y transversal. Tenemos esperanza de que todo esto se consolide", ha afirmado.

En esta misma línea, se ha mostrado satisfecho por el elevado número de personas con requerimientos policiales o judiciales pendientes o con órdenes de búsqueda que se han podido localizar gracias a los dispositivos desplegados.

Aunque ha reconocido que todavía queda camino por recorrer, ha afirmado que la tendencia es positiva: "Los datos son buenos y la percepción de seguridad mejora", ha considerado Tello, quien ha dicho que Barcelona es una ciudad "donde las personas pueden moverse con seguridad, aunque la percepción a veces no coincida con la realidad".

Con todo, el alto cargo de los Mossos ha afirmado que la policía de la Generalitat continuará trabajando en esta línea para ser "implacables" y combatir el fenómeno con firmeza. "Queremos hacerles la vida imposible a esos delincuentes que hacen del delito su modo de vida", ha sentenciado.

Libres para volver a delinquir

A pesar del intenso trabajo de los Mossos, Tello ha recordado que el Kanpai fue diseñado para abordar el fenómeno de manera transversal e intentar "influir también en el ámbito judicial, social y de coordinación con todos los sectores de seguridad".

Sin entrar a valorar la eficacia del sistema judicial, el mando ha reconocido que hay un elevado número de personas que "son detenidas de manera continua" porque, poco después de cometer un delito y ser arrestadas, vuelven a quedar en libertad y reinciden. "Este colectivo es objeto de análisis y seguimiento, porque sabemos que genera problemas", ha puntualizado.

El responsable de los Mossos ha admitido que este tipo de situaciones puede generar cierta "frustración" entre los cuerpos policiales, pero ha subrayado que esta sensación es "inherente" al trabajo policial. "Al final, nuestra tarea es poner nuestro grano de arena para mejorar el día a día. Además, trabajamos constantemente en innovación y análisis para atacar el problema de manera más efectiva", ha concluido.