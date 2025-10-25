Un incendio calcina un piso en el Raval y los bomberos rescatan a tres gatos y un perro

Este sábado se ha producido un incendio en el número 63 de la calle Riera Alta, en el barrio del Raval de Barcelona. La alerta ha llegado a los Bomberos de Barcelona a las 12:00 horas, y al lugar se han desplazado cinco dotaciones para controlar el fuego, que ya está extinguido, han informado fuentes municipales a este diario.

El incendio ha afectado a una vivienda que se encuentra en la tercera planta del edificio. El piso que ha quedado calcinado e inhabitable. Por este motivo, el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona ha intervenido para ofrecer un alojamiento temporal a las personas que habitaban en él.

Incendio en el número 63 de la calle Riera Alta, en el barrio del Raval de Barcelona / Enric Bárcena

Las mismas fuentes detallan que las dos personas que vivían en el piso no se encontraban en el interior cuando se produjo el incendio y que no se han registrado personas afectadas por el fuego.

No obstante, los bomberos han tenido que rescatar a las mascotas de los vecinos: tres gatos y un perro.