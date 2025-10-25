Un incendio calcina un piso en el Raval y los bomberos rescatan a tres gatos y un perro

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en el número 63 de la calle Riera Alta, en el barrio del Raval de Barcelona

Incendio en el número 63 de la calle Riera Alta, en el barrio del Raval de Barcelona / Enric Bárcena

Barcelona
Este sábado se ha producido un incendio en el número 63 de la calle Riera Alta, en el barrio del Raval de Barcelona. La alerta ha llegado a los Bomberos de Barcelona a las 12:00 horas, y al lugar se han desplazado cinco dotaciones para controlar el fuego, que ya está extinguido, han informado fuentes municipales a este diario.

El incendio ha afectado a una vivienda que se encuentra en la tercera planta del edificio. El piso que ha quedado calcinado e inhabitable. Por este motivo, el Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona ha intervenido para ofrecer un alojamiento temporal a las personas que habitaban en él.

Las mismas fuentes detallan que las dos personas que vivían en el piso no se encontraban en el interior cuando se produjo el incendio y que no se han registrado personas afectadas por el fuego.

No obstante, los bomberos han tenido que rescatar a las mascotas de los vecinos: tres gatos y un perro.

