En noviembre
El Gran 'Flea Market' vuelve a Barcelona: un mercadillo XL con 150 tiendas vintage, música en directo y un torneo de futbolín
La Estació del Nord se convertirá el domingo 9 de noviembre en el mercado vintage más grande de la ciudad
Lola Gutiérrez
La Estació del Nord se convertirá el domingo 9 de noviembre en el mercado vintage más grande de Barcelona. De 10 a 19 horas, más de 140 paradas llenarán el espacio con piezas icónicas de segunda mano: 120 stands XL dedicados al vintage en el gran hall, y 20 más en el vestíbulo, con diseñadores independientes y colecciones exclusivas de moda circular.
Las entradas anticipadas ya están disponibles en Dice por 2 €; en taquilla costarán 4 €, con acceso gratuito para menores y socias. Durante la jornada, los asistentes encontrarán puestos donde comprar artículos de segunda mano o hechos con materiales reutilizados (ropa, juguetes, vinilos, mobiliario de madera…). Además, se podrá disfrutar también de varias actividades como 'foodtruck' o DJs.
Hace ya 18 años que nació el Flea Market. En 2007, empezó como un “minimercado entre amigos” -según explica Mark, uno de sus creadores, a El Periódico - en un sótano del Raval. No tardó en convertirse en asociación sin ánimo de lucro con filosofía sostenible: “One man’s garbage is another man’s gold” (La basura de un hombre es el tesoro de otro). Tienen 400 socios “que quieren participar en mercados”. Han hecho eventos de 30 paradas y de 300. “No recuerdo el último que no hemos llenado –asegura Mark-. Yo creo que cada vez hay más interés”.
Dj's, comida y futbolín
El evento no se centrará únicamente en la moda, también en la diversión. Las sesiones de DJ a cargo de Egyptian Greyhound, Aka Inu, Milla Campollo, Smells Like Magic y Asia Knox, varios 'food trucks' y un torneo de futbolín serán los otros alicientes de este gran mercadillo que aterriza en Barcelona este noviembre. La oferta gastronómica incluirá dos propuestas destacadas: el falafel artesanal de A Tu Bola, considerado uno de los mejores de la ciudad, y las especialidades japonesas de Osaka Bang. Además, habrá un puesto de café de especialidad a cargo de Move It.
Hace tiempo que Madrid, Nueva York o Londres cuentan con mercadillos de segunda mano que arrasan cada fin de semana. Y aunque 'Flea Market' no se ha asentado de manera permanente en Barcelona, sus continuos eventos han conquistado la ciudad condal, que acoge el día 9 este 'Gran Flea' en pleno centro.
