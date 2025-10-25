Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”

Uber lleva más de 10 años en España. Tienen detractores y se enfrentan a una regulación del Govern muy restrictiva que está prevista para 2026. ¿Qué tal en Barcelona?

El balance de nuestra historia en Barcelona es muy positivo. Hemos crecido mucho: en el último año la aplicación de Uber para pedir un viaje se ha abierto más de 17 millones de veces en la ciudad. Siendo el turismo muy importante aquí, un 50% o 60% de esos 17 millones se correspondían con gente que vive fuera de Barcelona, pero el resto era gente local. Cada mes, más de medio millón de personas utiliza la aplicación de Uber en Barcelona.

Afirma usted que el taxi no es su enemigo, pero esta misma semana el sindicato Élite Taxi convocó una protesta, después anulada, por el acuerdo de Uber con el Barça.

Eso es un gran mito que hemos ido desmintiendo en cada una de las ciudades en la que nos hemos implantado. Uber y el taxi no son rivales, no es Uber o el taxi, es Uber y el taxi. Hace 16 años que empezamos y en ninguna de las más de 150 ciudades en las que operamos el taxi ha desaparecido por la llegada de Uber. Todo lo contrario. Particularmente en Barcelona: es la ciudad de España en la que más taxistas usan la aplicación de Uber: cerca de 2.500 taxistas generan ganancias así. Uno de cada cuatro, si hay 10.000 licencias.

Si hablamos de salarios medios, el del taxista está por encima del conductor de Uber, ¿verdad?

Sí, pero más allá de salarios medios nosotros lo que vemos también es la posibilidad de que el taxista tiene la posibilidad de duplicar sus ingresos manejando la aplicación, puede llegar a 10.000 euros.

¿Qué supone para Uber el acuerdo con el Barça cerrado esta semana?

De entrada, yo soy culé, como argentino crecí con la historia de Messi en Barcelona, lo vine a ver varias veces cuando jugaba aquí. El acuerdo con el Barça es de plataformas, es un acuerdo del área de movilidad y de la de ‘delivery’. En movilidad supone mejorar la experiencia del usuario en los días de partido, en la llegada y en la salida.

Fernández Aramburu, el pasado martes.. / Zowy Voeten

Élite Taxi informó cuando desconvocó la protesta de que había logrado una parrilla de taxi junto al Camp Nou.

El taxi y Uber convivirán junto al Camp Nou como en la ciudad. Para nosotros se trata de que la gente tenga capacidad para elegir.

¿Cómo resolvería el problema de que un taxista haya pagado una licencia y no quiera que otro que no la pague le haga la competencia?

Si no recuerdo mal, los precios de licencia están en máximos históricos, no se han visto afectadas por el crecimiento de Uber en Barcelona ni en Madrid. Hoy un taxista en Madrid está en máximos históricos de ganancias.

Uber afirma que quiere consolidarse en Barcelona, pero esos planes colisionan con la ley del Taxi que Catalunya aprobará en breve y que obligará a Uber a atender solo a clientes que reserven el vehículo con dos horas de antelación –ahora el requisito son 15 minutos- y que circulen una hora como mínimo en el coche, lo que en la práctica les desactiva en Barcelona y su área metropolitana.

El camino que toma esa ley es el contrario a la innovación y hacia donde creo que tiene que ir Barcelona. Es una ley que situará a Barcelona en los años 90, va a convertirse en un retraso para la movilidad. Lleva a los años en los que salir a la calle un sábado por la noche y buscar un taxi era muy complicado. O un lunes en hora punta. Ahora, con VTC operando en la ciudad, un 40%, 4 de cada 10 personas que abren la aplicación, no encuentran un coche porque la demanda es mucho mayor que la oferta. La ley pone en riesgo la movilidad, la innovación, será un marco regulatorio que no va a ser seguro para poder fomentar las inversiones en electrificación, en autónomos. Y Pondrá en riesgo a los más de 4.000 conductores de VTC en Barcelona, se quedarán en la calle y dependen de esos ingresos.

El taxi considera que frenar a los VTC es clave para que sobreviva.

Es un mito, insisto, no están en riesgo los puestos de los taxistas.

¿Entonces cómo puede haber ese rechazo tan feroz?

Es un rechazo muy minoritario que no es representativo del sector del taxi. Como decía, más de 2.500 taxistas utilizan la aplicación en Barcelona. En los últimos tres meses se han sumado 500 taxistas.

¿Cómo va la interlocución con el Govern?

Estamos transmitiendo nuestra preocupación a gente del Govern y el Ayuntamiento de Barcelona. Invito a que se pregunte al Govern por qué va en esa línea. ¿Por qué escuchar a una minoría que no es representativa del sector y por qué aquí no iremos hacia la convivencia que hay en el resto de las grandes ciudades de Europa y del mundo?

La entrada en vigor de la ley del Taxi está prevista para 2026. ¿Qué haría Uber si esto se confirma? La norma limitaría su actividad en Barcelona y su área metropolitana.

Dos cosas. La primera, no es demasiado tarde para cambiar el proceso. Estamos a tiempo de ajustar las condiciones de la ley para que sea incluyente y no excluyente. La segunda: nosotros llegamos a Barcelona para quedarnos. El acuerdo del Barça es una muestra de ello, y es solo una parte de lo que seguiremos haciendo. Si la ley avanza, nosotros seguiremos en Barcelona y seguiremos adaptándonos, como siempre hacemos, a las regulaciones que se cambian en las ciudades en las cuales operamos. Pondrá en riesgo inversiones que queremos hacer, pero seguiremos en Barcelona. Para mí es un poco absurdo que mientras en el mundo se está hablando sobre la electrificación, sobre los coches autónomos, en Barcelona, una ciudad pionera en innovación, se hable de si una precontratación tendría que ser de 20 a 30 minutos o de 6 horas para las VTC privadas, sobre si el coche tiene que tener cuatro o cinco metros. Es un debate que no se está dando en ninguna parte del mundo allá donde se apuesta por la innovación.

¿Cuándo llegara el coche sin conductor que nos lleve por la ciudad? ¿Cómo se gestionará la pérdida de empleados con este sistema?

Nosotros creemos que el coche autónomo no va a acabar con el empleado, de un conductor de VTC, porque no habrá coches autónomos disponibles para cubrir la demanda en hora punta y en horas que no lo son. No sería rentable. El modelo híbrido de coches autónomos y coches con conductores seguirá existiendo por muchos años más. Pero el coche autónomo ya es una realidad en ciudades de EEUU como Atlanta, Austin, Phoenix. En Europa probablemente lo sea el año que viene. Hemos firmado convenios con 18 compañías para desarrollar la tecnología en distintas ciudades. Barcelona también tiene la oportunidad de ser pionera en esto.

Fernández Aramburu, dentro de la sede del diario. / Zowy Voeten

¿Cuáles son los niveles de autonomía del coche hasta el máximo de autonomía?

El nivel 1 es el día a día de un conductor manejando un coche, y en cada nivel se le va sacando partes al conductor. Dicho de forma no muy técnica: el nivel 2 elimina los pedales; en el 3, el conductor existe pero solo interviene en caso de emergencia, en el 4 ya no hay ningún conductor, y el nivel 5 es el del coche autónomo que se comercializará.

Felipe Fernández Aramburu, este martes después de la entrevista. / Zowy Voeten

¿De qué vivirá la gente en la sociedad que elimine la necesidad de presencia humana en muchas actividades?

El avance tecnológico siempre es positivo y surgirán diferentes oportunidades más que pérdidas de trabajo. Si se mira la inteligencia artificial, creo que va a dar oportunidades, pero requiere que uno desarrolle habilidades nuevas. El riesgo no va a ser que uno pierda su trabajo por la inteligencia artificial sino que lo pierda porque otra persona se adaptó más rápido a la inteligencia artificial. Como sociedad, hay que fomentar ese desarrollo de habilidades.