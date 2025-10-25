Plan Daga
Detenidas 39 personas por posesión de armas blancas y drogas en Barcelona
La operación se enmarca dentro del Plan Daga, en vigor desde 2024 para luchar contra la presencia de armas blancas en la vía pública
El plan de los Mossos contra los ladrones reincidentes deja 432 detenidos en seis meses
La presión policial hace que los multirreincidentes vendan objetos robados lejos de Barcelona
Los Mossos d'Esquadra, la Guardia Urbana y la Policía Portuaria han detenido a 39 personas por posesión de armas blancas y drogas, entre otros delitos, durante la pasada noche en Barcelona, en el marco del Plan Daga.
Los Mossos d'Esquadra impulsaron en septiembre del año pasado en Plan Daga para luchar contra la presencia de armas blancas en la vía pública, y de manera regular la policía despliega un dispositivo conjunto con otros cuerpos de seguridad.
En el de anoche, además de detener a 39 personas, la policía interpuso 53 denuncias, también por armas o drogas, y otras 21 relacionadas con el tráfico. Asimismo, la compañía de transportes TMB tramitó otras 259 denuncias.
Durante el operativo policial también se inspeccionaron dos locales, en los que se pusieron 7 denuncias. Otra persona fue detenida en uno de ellos por tener un requerimiento policial y otra quedó investigada por posesión de arma prohibida.
