La brocha de Joan Gràcia reúne a Tricicle

Hace cuatro años, Tricicle puso punto final en el Liceu a una extensa carrera de éxito continuado que duró 45 años. Algo inimaginable en sus inicios e irrepetible por cualquier otra compañía en la actualidad. Desde entonces, Paco Mir sigue dirigiendo teatro con éxito, Carles Sans triunfa con su espectáculo ‘Por fin solo’ y está a un paso de un nuevo y esperado estreno, y Joan Gràcia ejerce de director artístico en una compañía que triunfa alrededor del mundo y, especialmente, en Lío Ibiza.

Pero eso no impide que la relación personal entre ellos se mantenga tan intacta como activa: se ven con frecuencia y colaboran en proyectos conjuntos. Sin embargo, este lunes los tres se reencontraron en una exposición del ahora reconvertido en artista Joan Gràcia y bautizada con el nombre de ‘30 cosas y una falsa’. O sea, que la brocha de Joan unió de nuevo los tres actores y artistas.

Pues sí, todo indica que ha nacido un joven pintor gracias a los múltiples consejos de su amigo —y, ese sí, veterano y pintor notable, además de artista contrastado. Me refiero a Santi Moix.

Joan Gràcia tuvo antes la autorización de su esposa Ana Fernández y de sus hijas Julieta y Carlota, que le han permitido tener la casa repleta de cartones, bolsas, marcos y otros elementos de dudosa procedencia. Su obra combina humor, color y una pulsión gestual muy reconocible, con guiños a su imaginario escénico y un tierno estilo que el público identifica al instante.

En fin, que este lunes se estrenó la exposición en la sala Puy & Co Espai d’Art, ubicada en la calle Sant Pere Màrtir del barrio de Gràcia, y estará abierta hasta el 14 de junio. Y sí, fue un éxito. Estuvieron los tres tricicles juntos y, claro, posaron para la ocasión, pero no estaban solos. Se reunió gente muy diversa. Desde el productor Quique Camín; los empresarios Alfonso Rodés, Javier Visa y Ramon Bordas; además de Javier Planas, Mónica Fernández, Paty Vilallonga, Claudia Freire, Miguel Navas, Eva Pous, Mónica Homedes y Toni Riera. No asistió Andreu Buenafuente, pero, curiosamente, en una sala anexa, enfrente, se expone su obra.

Una de las obres de Joan Gràcia / .

Tampoco se lo perdió el arquitecto y diseñador y amigo, Juli Capella, que acaba de terminar un espectacular hotel que rompe esquemas y combina arte, diseño y tecnología en espacios únicos en Perú. Se llama 'Nhow' y llega a Lima como un hotel disruptivo para transformar por completo la experiencia de gastronomía, alojamiento y entretenimiento de la ciudad.

Toda esta historia —me cuenta Joan Gràcia— nació tras una ocurrencia de la productora ejecutiva y directora de Artes Escénicas, Mercè Puy, que un día le vio pintar en el cercano taller de Santi Moix y, a partir de ahí, uno por el otro, se fueron animando. “Desde ese día ya no pude parar”, comenta el propio Joan.

La galería se divide en dos partes: por un lado, los dibujos, pinturas e inventos del autor y, por el otro, una obra en solitario —que todo indica que es la falsa— acompañada de un texto.

Joan Gràcia con su banda 'The Rock Killers' / .

Y, claro, ocurrió lo que siempre sucede cuando organiza algo Joan Gràcia, cuando todo parecía acabado. Joan, tras confirmar a los presentes que el actor Johnny Depp, que había confirmado, no llegaría a tiempo, se subió al escenario y empezó la actuación final. Fue a cargo del grupo musical 'The Rock Killers', cuyo líder es el propio Gràcia. O sea, que todo quedó en casa. Sonó 'El Último de la Fila' y otros temas roqueros, y el bailoteo se alargó durante cinco canciones, con un bis incluido a petición del respetable. En cuanto a la pieza falsa a la que alude el título de la exposición, solo puedo avanzar que más de uno llegó a la conclusión de que, realmente, no es falsa. No obstante, para eso están los expertos. En fin, que… ¿quién la pillará?