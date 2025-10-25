Barcelona restaurará el histórico Umbracle de la Ciutadella con una inversión de dos millones de euros

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente el proyecto de restauración y adecuación del Umbracle del parque de la Ciutadella, ha informado este sábado el consistorio en un comunicado. La actuación, con un presupuesto de dos millones de euros, tiene como objetivo de recuperar la apariencia original de este edificio patrimonial, diseñado por Josep Fontseré en 1883, y hacerlo más sostenible.

Este proyecto forma parte de una estrategia municipal más amplia de renovación casi integral del parque de la Ciutadella, en la que el consistorio invertirá cerca de nueve millones de euros en reformar 11 de sus 14 hectáreas. La mitad de la inversión, 4,3 millones de euros, provienen de los fondos europeos Next Generation y la otra mitad, 4,5 millones, del ayuntamiento.

Edificio histórico

El Umbracle, catalogado como Bien Cultural de Interés Local, se construyó entre 1883 y 1884 con motivo de la Exposición Universal de 1888. Forma parte del conjunto arquitectónico concebido por Fontseré, junto con el Hivernacle y el Centre Martorell d’Exposicions, ambos ya reinugurados. Estos espacios integran el eje patrimonial de la Ciutadella del Coneixement, un proyecto científico y urbanístico “pionero” que busca convertir el parque en un nodo de conocimiento, divulgación e investigación.

Exterior del Umbráculo. / MANU MITRU / EPC

Actualmente, en el interior del Umbracle se conservan diversas especies vegetales que serán protegidas durante las obras, ha informado el consistorio.

Estado actual del Umbráculo. / MANU MITRU / EPC

Imagen virtual del Umbracle de la Ciutadella tras la reforma. / Ajuntament de Barcelona

En esta actuación, está prevista restauración de la cubierta, las fachadas, la estructura, los pavimentos y las dos puertas del edificio, lo que facilitará además la apertura de la plaza de Fontseré. Además, está previsto mejorar el drenaje, el mobiliario interior y la señalización. El edificio también se adaptará a la normativa vigente en materia de seguridad y protección contra incendios y se dotará de instalaciones más sostenibles, lo que incluirá un sistema de riego más moderno.

Obras en dos fases

El Ayuntamiento de Barcelona ha detallado que los trabajos en el Umbracle se llevarán a cabo en dos fases. La primera, centrada en la parte interior, comenzará en el primer trimestre de 2026 y tendrá una duración aproximada de diez meses. La segunda fase, que se centrará en la rehabilitación de las fachadas exteriores, está prevista para el 2027 y se prolongará durante cinco meses más.