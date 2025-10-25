Inquietud en los comercios afectados por la operación Inditex-Alcampo en Sant Adrià: “No nos renuevan contratos”

La transformación urbanística propiciada por el intercambio de suelo entre Inditex y Alcampo en Sant Adrià de Besòs tiene efectos ya sobre el terreno. Aunque no se prevé que las oficinas del gigante textil a las puertas de Barcelona ni el nuevo hipermercado comiencen a construirse hasta 2027, el cambio se nota en las galerías del centro comercial de Alcampo condenado al derribo. La cadena ha dejado de prorrogar el alquiler a varios negocios y ha advertido a otros de que no se alargarán a medida que venzan.

Los rumores y la falta de información precisa sobre el futuro del almacén comercial han alimentado la inquietud entre los pequeños comercios alojados en el híper. De la treintena de locales existentes, se cuentan 16 abiertos y 12 cerrados. “Alcampo no ha dado ninguna explicación de por qué no renovaban los contratos”, asegura Vanesa Martos Peces, al frente del frankfurt que su familia regenta desde que el antiguo Pryca abrió en 1987. “Es imposible hablar con ellos, nos han dejado tirados -protesta-. No nos han dicho nada de lo que va a pasar”.

En su caso, se enfrenta a un desahucio en los próximos meses a instancias de Alcampo, que la ha demandado por impago. En un juicio reciente, Martos defendió que alcanzó un acuerdo verbal para suspender el pago de una cuota de 4.145 euros al mes. “No podía hacer frente a esas rentas, tienen el centro abandonado y descuidado, no se hace negocio”, alega. A su vez, pidió una reducción del alquiler. No obstante, afirma que Alcampo no le bonificó.

La compañía ya le instó en mayo a que cerrase. “Intentan que nos vayamos con una mano delante y otra detrás, aunque hayamos pagado reformas, sin indemnización”, critica Martos.

El solar que es propiedad de Inditex donde Alcampo trasladará su hipermercado en Sant Adrià. / FERRAN NADEU

Establecimiento reducido

La incertidumbre también ha planeado en la plantilla de Alcampo de Sant Adrià, comparten fuentes de CCOO. A su vez, aseguran que el personal fijo tiene garantizado ser recolocado en el futuro establecimiento de la ciudad. Sobre los locales, dicen que la negativa a prolongar contratos anticipa que el nuevo híper será más pequeño y dan por sentado que no replicará la galería para tiendas.

Carles Fondevila tiene negocio desde 1994 en la gran superficie de Sant Adrià e invirtió en una panadería con degustación en 2013. “He salido de los números rojos y, ahora que llevo tres años buenos y empiezo a recuperarme, hacen este cambio… Ya es mala suerte”, lamenta.

El local de Fondevila dispone de contrato hasta el próximo 31 de marzo. “No me renuevan y, a priori, tengo que abandonarlo”, explica. Sospecha que las próximas instalaciones de Alcampo carecerán de espacio para los pequeños comerciantes. “No me han ofrecido realojarme, aunque me gustaría poder continuar. Y si el actual híper sigue operativo mientras se hacen las obras, nos tendrían que permitir estar hasta el último día”, opina. Así lo ha comunicado y espera aclaraciones.

Aparcamiento del centro comercial Alcampo de Sant Adrià, donde se construirán las oficinas de Inditex. / JORDI COTRINA

Venta frustrada

Igual que otros que quisieran negociar con la cadena, también aguardan respuestas Araceli Pérez y Ángel Lozano, el matrimonio encargado de la administración de lotería del centro desde que adquirió la licencia en 2015. “Nos costó un dineral”, recuerda Lozano. “Si me dijeran algo sabría qué hacer pero es una situación en que no sé a qué atenerme, estoy en el limbo sin saber qué solución tengo”, expresa.

La pareja dejó de recibir las facturas del alquiler en junio, sin previo aviso y sin que se justificara el motivo. Aun así, ha seguido abonando unos 1.400 euros mes a mes. Pérez añade que, en abril, contactó con una responsable de Alcampo, ante las habladurías sobre el traslado: “Me dijo que no me podía decir nada de si el futuro centro tendrá galería o no”.

El matrimonio se percató de que algo se cocía a principios de año, tras cerrar un acuerdo de venta de la licencia. “Al gestionar el alquiler, en vez de cinco años, Alcampo ofrecía solo seis meses. Nos dijeron que era porque se iba a hacer una actuación”, cuenta Pérez.

Escombros de la antigua fábrica Schott Ibèrica, pendientes de retirada en el solar que Alcampo pasará a ocupar en Sant Adrià. / JR

“Nunca han verbalizado la operación inmobiliaria, la han llevado con opacidad”, observa Jordi Julià, abogado del despacho Euroforo Arasa & De Miquel, que representa a algunos afectados del centro. “Han puesto sus ingresos en un negocio y pretenden sacarlos sin ningún tipo de compensación, cuando es su medio de vida”, subraya.

El teniente de alcalde de Territorio de Sant Adrià, José A. Gras, señala que el ayuntamiento procurará ayudar para que los negocios se reubiquen “si en el replanteamiento de Alcampo hay una reducción de espacio”. “Si está en nuestra mano, intentaremos propiciar que ocupen espacios del entorno, pero no depende de nosotros, sino de un acuerdo entre privados”, esgrime. Consultado sobre sus intenciones, Alcampo se ha limitado a reconocer la permuta con Inditex.