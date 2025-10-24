"Soy el único del Maresme": un pastor octogenario es el 'guardián' del último rebaño de ovejas que acogió La Mola

Entre carreteras y coches que ya ha dejado de afrontar, Antonio Soler, de 80 años, guía su rebaño como si el tiempo se hubiera detenido. Vive en las afueras de Arenys de Munt (Maresme), pero para pasturar debe bajar al valle, cruzar carreteras y bordear polígonos donde antes se extendían los campos. “Los coches pueden esperar”, sentencia apoyado en su bastón mientras las ovejas cruzan la calzada. Él, en cambio, no para: es el único pastor que queda en activo en el Maresme y, desde hace unos meses, también el 'guardián' del último rebaño que quedaba en la emblemática La Mola, en pleno Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

A la dureza del oficio —"sin fines de semana ni jubilación", dice— se le suman los obstáculos que ha ido sorteando: una caída que lo tuvo meses sin poder salir a pasturar, las trabas administrativas para mantener el negocio a flote y la desaparición de gran parte del campo en la comarca. “Ya no hay campesinos. Todo son casas, bosques cerrados y jabalíes”, lamenta. Aun así, cada mañana sale con sus 300 ovejas, la mitad de ellas heredadas del pastor de la Mola, Daniel S. Lobera, que explicó a EL PERIÓDICO haberlo dejado “porque ya no podía más y notaba un cambio abismal en cómo se concibe el monte”. En la cocina de casa, Montserrat, su mujer, confirma lo evidente: “Antes no paraba nunca, ahora ya se cansa más. Pero no sabe estar sin las ovejas”.

Antonio Soler, el pastor octogenario que se ha quedado el rebaño del último pastor de la Mola. AUTOR JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

En su mejor momento, Antonio llegó a tener hasta 700 ovejas. Pero la vida de pastor nunca ha sido sencilla: hubo años en que las lluvias arrastraban animales por las rieras, y otras veces los lobos se acercaban por la noche, cuando pasturaba en Gósol, y se llevaban algunas de sus ovejas, explica. Sin embargo, el golpe más duro llegó hace medio año, cuando una caída le dejó la espalda maltrecha y tuvo que dejar el oficio. “Pensé que se había acabado”, confiesa. Vendió todo su rebaño y se retiró, pero pocas semanas después no pudo resistirse y volvió a comprar un centenar de ovejas.

Cuando supo que Daniel S. Lobera iba a dejar el último rebaño de La Mola, no lo dudó: subió a recogerlo y, con él, volvió también su ánimo. Desde entonces ha vuelto a levantar el rebaño hasta alcanzar las 300 cabezas, y no descarta tener más. “El ganado de La Mola me gustó enseguida”, dice. “Hay muchas ripollesas, que para mí son las mejores en calidad de carne, y estaban bien cuidadas”.

Recibe la ayuda ocasional de otro pastor, pero no tiene relevo generacional. Su hijo no quiso continuar con el oficio. “Es un trabajo muy comprometido. Si no te gusta de verdad, no puedes hacerlo. Se debe llevar en la sangre. Con mi hijo incluso discutimos por eso”, admite. Soler también ha intentado transmitir su experiencia a jóvenes de la Escola de Pastors de Catalunya, aunque con cierto escepticismo. “Las escuelas enseñan teoría, pero no la vida real del campo. Esto se aprende caminando con un pastor, no en una clase”, sostiene. Él mismo aprendió así, observando y acompañando a pastores del Pirineo.

"Los campos estaban antes más limpios"

Soler practica la silvopastura, es decir, los animales comen directamente del campo. Se trata de una técnica que combina el pastoreo con la gestión forestal para mantener limpios los bosques y prados, prevenir incendios y favorecer la biodiversidad. Es un método que ya aplicaba Daniel S. Lobera, su predecesor en La Mola. “Antes había más rebaños y más pastores. Todo estaba más limpio y controlado. Ahora los campos se cierran, los bosques crecen sin cuidado y la naturaleza se desequilibra”, lamenta. Lobera coincide: “Con menos ganado, hay más combustible y, por tanto, más incendios”.

Con 80 años, sus jornadas comienzan al amanecer. Sale a las 7:00 h y vuelve al atardecer. Da de comer a las ovejas, revisa los corrales, las guía a pastar, las vigila mientras cruzan carreteras y autopistas, y las recoge al final del día. “No hay días libres. Si un día no vas, alguna se escapa o se pone mala”, afirma. Aun así, Antonio se mantiene inquieto: seguirá con sus ovejas "hasta que el cuerpo aguante”, asegura. Y no solo pastorea: también canta. Conoce muchas canciones del siglo XVII y ha participado en teatros para interpretarlas. El último, en el Auditori de Arenys de Munt en julio, luchando por conservar tradiciones.

Con el último rebaño de La Mola bajo su cuidado, Antonio Soler se ha convertido en el 'guardián' de un oficio al borde de la extinción. "No hay jóvenes que quieran asumir la carga, y los campos del Maresme se llenan de casas y autopistas en lugar de pastores", cuenta. Él sigue adelante, consciente de que con su trabajo puede estar acabando toda una forma de vida.