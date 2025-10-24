Un corte en Rodalies obligará a cubrir en bus el recorrido entre Fabra i Puig y Cerdanyola

Renfe ofrecerá a partir del domingo 2 de noviembre un servicio alternativo por carretera en la línea R4 de Rodalies entre las paradas de Fabra i Puig, en Barcelona, y Cerdanyola del Vallès ante las obras en la estación de Montcada Bifurcació. El operador ferroviario Adif ejecuta la remodelación.

Así, la línea R4 prestará servicio en tren en dos tramos. Serán el que discurre entre Sant Vicenç de Calders o Martorell y Badalona y el que va de Manresa o Terrassa a Cerdanyola del Vallès, según ha informado Renfe este viernes en un comunicado.

Los trabajos en la estación de Montcada también afectarán al servicio de la R7. La circulación ferroviaria en esta línea se interrumpirá a partir del 2 de noviembre y hasta mayo de 2026.