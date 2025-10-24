Seguridad
Reabren los parques en Barcelona tras el fin de la alerta por vientos fuertes
DIRECTO | Últimas noticias sobre la Borrasca Benjamín
Un muerto y 11 heridos leves por el temporal de viento en Catalunya
El Ayuntamiento de Barcelona reabrirá los parques y jardines de la ciudad de forma progresiva durante este viernes tras cerrarlos por la alerta de vientos fuertes que se activó con el Plan de Actuación Municipal este jueves, informa el consistorio en un comunicado.
Lo hace dada "la mejora" de las condiciones meteorológicas y la disminución de servicios de los Bombers de Barcelona relacionados con las rachas de viento en la ciudad, en la que el cuerpo ha gestionado 329 incidentes de los que 138 generaron salida de recursos.
Durante el episodio se han producido distintas incidencias con el arbolado, sobre todo por caída de ramas, y se han detectado 6 incidencias de relevantes --en los distritos de Sant Martí (3), Nou Barris, Sant Andreu y Sants-Montjuïc--.
También se ha producido algunas afectaciones y caídas de luces de Navidadya colgadas, tres en el Eixample y una en Nou Barris.
Desde este jueves se han adaptado los servicios de limpieza viaria para recoger la gran cantidad de hoja y rama que ha caído de los árboles a causa del viento y, durante este viernes por la mañana, se revisará el arbolado.
