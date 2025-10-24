Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027

En el contorno de las Tres Xemeneies del Besòs se concibe una de las transformaciones urbanísticas más extensas de los próximos años en el área metropolitana de Barcelona, que incluye una nueva sede de Inditex en Sant Adrià. A la reforma para levantar 1.783 viviendas y un polo de empresas de los sectores audiovisual, digital y del videojuego en 32 hectáreas en torno a la desmantelada central térmica se añade una operación en ciernes en dos terrenos contiguos. Los dos juntos suman más de 90.000 metros cuadrados y solo la vía del tren los separa del futuro barrio marítimo que se planea alrededor de la clausurada planta eléctrica.

Sobre los solares colindantes se ha sellado un acuerdo entre dos grandes marcas, Inditex y Alcampo, que se intercambiarán las superficies de las que son dueños en la ciudad situada a las puertas de la capital catalana. Con el canje, la parcela donde se alza el único centro comercial de la localidad de casi 40.000 habitantes pasará a ser ocupada por cuatro edificios de oficinas del gigante textil.

El desembarco de Inditex comportará el derribo del hipermercado de Alcampo, abierto desde 1987, y la construcción de uno nuevo en el que la cadena se reubicará a unos 200 metros en línea recta. Se levantará en el solar que ha quedado libre tras echarse abajo la fábrica de vidrio Schott Ibèrica, justo en frente del aparcamiento del establecimiento.

Las obras no van a ser inmediatas. Al contrario, quedan meses de papeleo por delante. El pronóstico más probable es que tanto el complejo de Inditex como el almacén comercial comiencen a edificarse al mismo tiempo dentro de algo más de un año, calcula el teniente de alcalde de Territorio de Sant Adrià, José A. Gras.

“La idea es trabajar lo más en paralelo posible”, explica el concejal a EL PERIÓDICO. “Tiene que aprobarse primero el planeamiento para, a partir de ahí, trabajar lo más pronto que se pueda -desgrana-. En un calendario ideal, las obras comenzarían a finales del año que viene pero, sinceramente, lo veo difícil. Sabiendo que las cosas tardan en urbanismo, nos emplazamos a 2027 para que empiecen”. Es el mismo año en que se prevé que se inicie la urbanización de las calles del futuro vecindario de las Tres Xemeneies y el acondicionamiento de la sede del ‘hub’ Catalunya Media City.

El centro comercial de Alcampo y su zona de aparcamiento en Sant Adrià, donde las oficinas de Inditex se instalarán. / JORDI COTRINA

Trato entre vecinos

Inditex desplazará de Tordera a Sant Adrià los servicios centrales y unos 1.500 trabajadores de cuatro de sus sellos: Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties. El movimiento de piezas se originó en 2018, cuando la firma de ropa adquirió la parcela de Schott Ibèrica, cuya factoría cerró cuatro años antes. Inditex no desveló mayores planes durante seis años hasta que en 2024 se propició un contacto con Alcampo, su vecino en la población barcelonesa. Ahí se fraguó la transacción con la que permutarán propiedades.

“Es una operación entre privados, el ayuntamiento promueve la oportunidad de hacerla y lidera la visión de dignificar ese entorno”, asegura Gras, que incluye el intercambio Inditex-Alcampo dentro de una “estrategia” de renovación de Sant Adrià. El gobierno municipal cuenta con que la aprobación inicial del plan de mejora urbana se ratifique antes de que acabe 2025, para amparar la transformación sin necesidad de recalificar suelo.

Los trámites tendrían que avanzar durante el primer semestre de 2026 para que la Generalitat conceda la aprobación definitiva, imprescindible para adjudicar licencias de obra. Mientras tanto, se espera que se vayan redactando los proyectos para, una vez dados los permisos, “comenzar las obras lo más pronto posible de 2027”, traza Gras.

Recreación virtual que da una idea aproximada de cómo serán las oficinas de Inditex y la renovación del entorno. / EL PERIÓDICO

Con el trueque, Inditex gana una superficie tres veces mayor que la que compró en el límite del polígono industrial entre Sant Adrià y Badalona. Las instalaciones que el grupo gallego idea para mover a los equipos de diseño, gestión comercial y otras áreas de cuatro de sus filiales se asentarán sobre un terreno de más de 68.000 metros cuadrados, donde el híper y su gran aparcamiento se hallan hasta el momento.

A la par, Alcampo se trasladará al descampado de 22.000 metros cuadrados situado justo encima de la superficie que posee ahora. Gras manifiesta que se planifica de modo que la cadena “no tenga que cerrar en ningún momento” en Sant Adrià y haga “un traslado limpio” entre la tienda abierta y la futura sin interrupción entre medio.

Apertura de las oficinas por fases

No se han revelado fechas para las aperturas de las oficinas ni de la zona comercial. En todo caso, Inditex empezará a edificar en la superficie de Alcampo con el establecimiento aún abierto al público. “Habrá diferentes fases para tratar de construir con la mayor agilidad y convivir de la mejor manera posible”, señala Gras. Cuando las construcciones estén avanzadas, se derribará el actual hipermercado.

El solar de Inditex que pasará a manos de Alcampo para construir un nuevo centro comercial en Sant Adrià. / FERRAN NADEU

“Es una operación conjunta y se debe hacer antes el traslado de Alcampo para poder derruir el centro comercial y que Inditex complete su campus”, detalla el edil. Añade que se procurará que las oficinas de la empresa de moda abran “por fases” para no retrasar su llegada al área metropolitana mientras la superficie comercial no esté en condiciones de mudarse. Inditex no proyecta erigir edificios de gran altura en la zona, sino alargados y de tres o cuatro plantas a lo sumo.

A cambio del trato entre compañías, Sant Adrià obtiene la remodelación de las calles que circundan los dos terrenos. La rehabilitación incluirá la avenida de la Platja, una de las principales vías de la ciudad. Se pacificará con un solo carril de circulación de sentido único y una zona de paseo más ancha y con más vegetación, aún sin un calendario claro. “Se intentará hacer lo más en paralelo posible con el resto, para avanzar tan rápido como se pueda”, indica Gras, que promete “una mejora y una dignificación espectacular del entorno inmediato de las Tres Xemeneies, Inditex y Alcampo”. “Los privados se están mostrando totalmente predispuestos a ayudar para dignificarlo”, afirma.