Los Bomberos frenan un incendio en una zona de difícil acceso en Collserola

Los Bombers de la Generalitat han destinado hasta 10 dotaciones a un incendio que arde en un punto de la sierra de Collserola, dentro del término municipal de Montcada i Reixac y visible desde barrios altos de Barcelona. El despliegue incluye siete equipos terrestres, dos aviones de vigilancia y ataque y un helicóptero bombardero.

Los bomberos han recibido aviso del fuego que ha prendido en el Turó de Montcada a las 16:21 horas. El cuerpo ha informado en las redes sociales que la zona del siniestro "es de difícil acceso" y que los agentes han montado líneas de agua para tratar de sofocar las llamas, que han prendido en un punto próximo a la pedrera y rodeado de vegetación.

A Montcada i Reixac, 9 dotacions #Bomberscat 3 de les quals aèries #MAER treballem en un incendi al turó de Montcada, a Collserola (avís 16.21 h). L'indret és de difícil accés i hi estem muntant línies d'aigua. Està a prop de la pedrera i envoltat de vegetació pic.twitter.com/GxwAyzss5V — Bombers (@bomberscat) October 24, 2025

En los apuntes publicados en las redes sociales, los Bombers de la Generalitat han añadido que el flanco izquierda del incendio "ya no tiene recorrido" y arde con "baja intensidad", pero sigue activo. En ese tramo, los agentes trabajan con herramientas manuales y arrojando agua. Al contener la evolución en la cara izquierda, los efectivos enviados han centrado los esfuerzos en apagar el fuego en el flanco derecho, donde han conseguido que las llamas no sigan avanzando, al descargar agua con las unidades aéreas desplazadas.