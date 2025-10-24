El festival de artes escénicas Passatge Insòlit de Santa Coloma celebra su 20 aniversario

El festival Passatge Insòlit de Santa Coloma de Gramenet volverá a llenar las calles de la ciudad de propuestas de artes escénicas los días 25 y 26 de octubre. Esta edición es, además, especial, ya que el festival celebra sus primeros 20 años de vida, con una programación especial basada en los grandes éxitos que han pasado ya por la programación de la muestra en sus dos décadas de vida. Así, se volverán a presentar espectáculos y compañías entre las que destacan propuestas internacionales como 'Metamorfoso', de Circusdrome, o 'Hands up!', de Lejo. "Un festival que desde hace veinte años nos hace soñar, emocionarnos y disfrutar de la creatividad con mayúsculas", declara la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González.

El programa de la presente edición del festival incluye 16 propuestas escénicas de varios géneros. "Es más que un festival ―describe la alcaldesa―. Es una manera de vivir la cultura en que el circo, las marionetas, la magia y el teatro de pequeño formato se mezclan con el espíritu popular de las artes del feriante".

La mayoría de los montajes son gratuitos y los de pago tienen precios que oscilan entre los 3 y los 6 euros y los emplazamientos que acogerán la programación del festival son el salón de actos de la Torre Balldovina, el Teatre Segarra, la plaza Pau Casals y los Jardines de la Torre Balldovina, donde se instalará la feria, característica singular del festival donde el público se mueve libremente entre las paradas y las atracciones para subir o probar sus habilidades.

El festival Passatge Insòlit es un proyecto de la asociación del mismo nombre, creado en 2006, y que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, la Generalitat de Catalunya y la Diputació de Barcelona. Además, y por primera vez, este año el Passatge Insòlit ha recibido el apoyo del el Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM), lo que, a tenor de la alcaldesa González, "refuerza aún más la solidez" del festival.

La Asociación, formada por profesionales colomenses de las artes escénicas vinculados a proyectos artísticos como L'Avalot o la joven compañía La Fenomenal, trabaja haciendo red con otros proyectos relacionados con el festival, como por ejemplo el circuito UAU, Els Dimecres Insòlits en La CIBA, talleres y exposiciones.