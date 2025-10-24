Elisenda Alamany: “Barcelona necesita rehabilitar sus viviendas, sino lo harán los fondos de inversión”

Elisenda Alamany, líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general del partido, se ha marcado un objetivo: recuperar la identidad de la ciudad. Hasta que lleguen las elecciones municipales de 2027 -a las que quiere presentarse como candidata-, tiene claro que su estrategia será influir y condicionar al gobierno de Jaume Collboni con sus votos “útiles” en favor de la capital catalana.

¿Está satisfecha con el acuerdo de presupuestos al que ha llegado con el PSC?

Todavía hay tiempo para negociar, pero es evidente que hemos condicionado de nuevo la agenda del gobierno en tres ámbitos estratégicos: gobernar el turismo, las políticas de vivienda y la emergencia lingüística. Trabajamos para recuperar la identidad de la ciudad y hemos puesto estas bases para trabajar con el gobierno cada vez que tenemos la oportunidad.

¿Se ampliará el acuerdo de cara a la aprobación definitiva?

Seguro que irán apareciendo nuevas propuestas, como la de reducir medio millón de turistas en el Park Güell. Otra línea a trabajar en el presupuesto es la regeneración urbana en el Besòs-Maresme. Hicimos un gran trabajo el mandato anterior.

¿Qué rédito obtiene ERC de este pacto?

Ponernos al servicio de los barceloneses. No puedo bajar los brazos ante la pérdida de identidad, ante la pasividad de los gobiernos que han sido incapaces de proteger nuestra manera de vivir. No renuncio a la posibilidad de influir y condicionar la agenda del gobierno porque es lo que me pide cada vez más gente. Los votos de ERC siempre estarán determinados a ser útiles.

¿Cuál ha sido el aspecto más difícil de la negociación?

La gobernanza del turismo. Costó bastante la reducción de turistas en el Park Güell, pero lo hemos conseguido y tenemos que continuar en esta línea.

Los presupuestos cuentan por ahora con el apoyo de los Comuns también. ¿Ve con buenos ojos que se amplíen los acuerdos?

Mi trabajo no es buscar los apoyos, es condicionar al gobierno. El trabajo de Collboni es buscar los apoyos para aprobar sus presupuestos, pero mi función no es salvar las cuentas. Quiero ser útil a la ciudad y poder llegar al 2027 explicando qué he hecho para los barceloneses ante una oposición muy desdibujada y desorientada.

¿La militancia ha avalado este acuerdo?

Sí, se ha avalado la negociación para condicionar y exigir nuestras demandas.

¿Qué medidas concretas sobre vivienda que no figuran en la propuesta de Collboni ha conseguido incluir ERC?

Una partida para el tanteo y retracto, que ya viene consolidada de otras negociaciones, y la partida para la rehabilitación. O hay una política muy ambiciosa de rehabilitación desde el gobierno o la rehabilitación la harán los fondos de inversión para alquilar o para vender a expats.

¿Y en turismo?

Primero, duplicar el recargo turístico hasta 2029 para que los barceloneses lo noten en sus bolsillos. Por ejemplo, con proyectos en Ciutat Vella, que es uno de los distritos que más sufre la masificación turística. Por eso hemos negociado el fondo de retorno turístico, que no existía en Barcelona. También cómo nacionalizar nuestro turismo, que exista una concepción de la ciudad como capital de país. Hay una partida de un millón de euros para una estrategia nacional del turismo.

¿A qué irían destinados los 10 millones de euros del fondo de retorno turístico?

Por ejemplo, a parques infantiles, insonorización de ventanas, mejoras en el espacio público o a la protección del patrimonio. Políticas que van asociadas a las externalidades que el turismo tiene en barrios que cada vez reciben más visitantes.

¿Hay una relación estable con el PSC o son acuerdos puntuales por responsabilidad institucional?

Mi objetivo no es dar estabilidad a Collboni ni salvarle los presupuestos. Quiero recuperar Barcelona, es mi misión y si para eso tengo que llegar a acuerdos que cambien la agenda del gobierno, lo hago.

¿El PSC ha incorporado el modelo de ciudad que defiende ERC?

Lo ha hecho porque se lo hemos exigido. Hemos arrastrado a Collboni hacia nuestra mirada de ciudad. No nos conformamos con lanzar propuestas, queremos que sean proyectos que tengan continuidad. No esperaré a 2027 a ponerme a trabajar para una campaña de 15 días.

¿Teme que ERC sea percibida como el socio oficial de Collboni?

Me da igual como sea percibida. Nosotros sabemos leer la ciudad mejor que ningún otro partido hoy en Barcelona y esto hace que estemos creciendo. Hemos movido al PSC de sus posiciones inmovilistas y lo continuaremos haciendo. Continuo trabajando con la estrategia que nos marcamos y de aquí no me moveré porque es importante ser fiable y confiable para la gente.

¿No hay ninguna duda de que será la candidata de ERC en 2027?

Tienen que decidirlo los militantes. Como cualquier militante de base tendré que pasar las primarias del partido.

¿Tiene rival?

Debe haber primero un reglamento, el proceso de formalización de primarias… Hace seis años que estoy en Barcelona, siempre he apostado por Barcelona y siempre será así. Este es mi proyecto.