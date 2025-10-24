El 'boom' de los locales 'premium' de barre llega a Barcelona: "Aquí las mujeres se sienten seguras"

El barre está de moda, y Barcelona no duda en explotar la tendencia. Y, además, lo hace con un nuevo modelo de centros 'premium' con atención personalizada que ha eclosionado tras la pandemia y que cuenta ya con una veintena de locales. La disciplina del barre combina ballet, yoga y pilates y está transformando la forma en que muchas mujeres entienden el fitness. “Todas las que han probado una clase acaban incorporando la modalidad a su rutina deportiva”, asegura Ana Estela Navarro, fundadora de She Barre Studio, que ya cuenta con cuatro locales en Barcelona, Alella y Mataró.

Este tipo de actividad física se adapta a las necesidades de la mujer actual, que no siempre se identifica con los ejercicios de fuerza. Las cofundadoras de Concept Barre, otro de los espacios barceloneses de esta disciplina, María Barrientos y Michelle Mizes, coinciden en que la ciudad necesitaba “espacios donde las mujeres puedan sentirse cómodas, seguras y a gusto, a la vez que hacen deporte y conocen a gente”.

Sobre todo en el contexto pospandemia, cuando ha surgido un nuevo tipo de gimnasio: el modelo boutique. Son centros especializados en una o varias disciplinas, como el barre o el pilates. Las emprendedoras de Concept Barre destacan “buscar una sensación inmersiva” a través de una atención personalizada, el diseño del local, el sonido, la iluminación, los profesores y los materiales con los que se imparten las clases. Incluso la comunicación en redes sociales es clave.

El secreto del éxito de esta disciplina está en cómo une “el entrenamiento intenso con el disfrute”, explica Eugenia Llopart, CEO y creadora de Lapso Studios, otro local de barre. Navarro aclara que esto convierte la práctica en un método "muy adictivo" porque las mujeres encuentran en él beneficios deportivos, una actividad que disfrutan y una comunidad de mujeres con estilo de vida similar. Así lo confirma Alba Belkacem, practicante del deporte desde hace cinco meses, quien cuenta que siempre le ha costado encontrar una rutina que la motivara. “En el barre encontré ese punto intermedio: no es ni demasiado suave ni tan exigente como puede ser el crossfit”.

Clase de Lapso Barre en Lapso Studios / Lapso Studios

El barre como ritual de desconexión

Según las entrevistadas, alrededor del 98% de las personas que acuden a estos centros son mujeres de entre 25 y 45 años, “con un perfil socioeconómico medio-alto”, detalla Mizes. Si bien sigue siendo una minoría, Barrientos observa que cada vez más hombres se animan a probar la disciplina porque “es un complemento ideal para un entrenamiento de gimnasio”. Pese a su origen en el ballet clásico, es una práctica para todo tipo de mujeres y en todas las etapas de su vida. Con más de 5 años de experiencia, la entrenadora Eleonora Tirabassi indica que “son clases aplicables a cualquier forma física”.

Las salas reducidas, de un máximo de 20 personas, la música especialmente seleccionada, los espacios con una estética muy cuidada y un método de entreno retador, enfocado al cuerpo femenino, consigue en las mujeres un “ritual de desconexión y una forma de sentirse fuertes, empoderadas y seguras de sí mismas”, resalta Tirabassi.

Actualmente, existen más de una veintena de negocios especializados en barre. Este crecimiento no es casual. Según Toni Brocal, miembro de ADECAFF —Asociación de Empresas de Catalunya de Actividad Física y Fitness— y fundador del centro ESHI, tras el covid-19, la sociedad es más consciente de la importancia de cuidar el cuerpo. Sin embargo, muchas mujeres que rechazan el gimnasio convencional “valoran espacios donde sentirse cuidadas y no tratadas como un número más”, describe la propietaria de She Barre Studio.

Espacio de Concept Barre / Concept Barre

El cliente, en el centro del barre

El objetivo, según Brocal, es ofrecer al usuario “una experiencia única y de alta calidad" en el ámbito del deporte. En la misma línea, la CEO de Lapso Studios, subraya que los estudios boutique ponen al cliente en el centro de la actividad. La meta es que el consumidor “desde que entra hasta que sale, tenga un acompañamiento minucioso, para que no tenga que pensar en nada”.

Por más que los locales boutique de barre comienzan a multiplicarse en la capital catalana, Llopart recuerda que esta rama deportiva lleva practicándose muchos años en ciudades como Londres, París, Nueva York o México, “y ahora, ha estallado un 'boom' en Barcelona”. Hasta espacios de ocio como el 'beach club' Bastián Beach incluyen clases de barre los domingos por la mañana.

Un estudio de Athletech News muestra que “el fitness y el bienestar se están convirtiendo en una industria cada vez más poderosa, profesional y lucrativa”. Ana Estela, fundadora del She Estudio, recalca que, aunque la especialidad está en auge, la oferta de estudios boutique aún es reducida en comparación con otras modalidades como yoga o pilates. Por este motivo, los centros de barre prevén seguir expandiendo el negocio. "El modelo irá progresando, cambiando y adaptándose, pero ha llegado para quedarse", concluye Toni Brocal.