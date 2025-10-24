Cuenta atrás para la apertura del nuevo club social de Soho House en Barcelona el 3 de noviembre

Casi una década después de que el hotel Soho House irrumpiese en el barrio Gòtic en Barcelona junto con un club privado para socios, llega Barcelona Pool House, el tercer espacio de la exitosa marca, precedido por el éxito de los anteriores y con una ubicación destacada en la avenida del Tibidabo, en recta final de renovación para su apertura oficial el próximo 3 de noviembre. Tras más de un año de proyecto y obras, el nuevo club social ubicado en la centenaria Torre Bernat i Creus del Tibidabo, destaca por ofrecer instalaciones de bienestar y ocio para que sus miembros puedan "relajarse y recargar energías", junto con un área de restauración al aire libre rodeada de jardines y con vistas a la piscina. El acceso es exclusivo a los socios, que deben pasar un proceso de selección y abonar una cuota (desde 1.400 euros al año los menores de 27), que puede incluir privilegios en otros establecimientos del grupo en otros países.

Con su primer hotel y el club social (convertido en un fenómeno local) que lo complementaron en la plaza del Duc de Medinacelli, en Ciutat Vella, Soho House cubrió con creces su cupo de membresía. Nunca ofrecen cifras absolutas, pero en 2024 cuando se anunció el nuevo proyecto sumaban medio año de lista de espera para los aspirantes a socios. Ello les llevó a este nuevo salto, que completa la oferta hotelera que en pequeño formato también habían desarrollado en el Garraf.

La novedad se ubica en una casa familiar proyectada en 1906 por el maestro de obras Josep Masdeu. Salvador Andreu Grau (el Doctor Andreu) impulsó la urbanización de la falda de la montaña, dirigida a potenciales residentes de la zona alta. Y hace algo más de un año Soho House la adquirió para dar alas a las demandas de sus socios, que son tanto locales como miembros internacionales. Se inició un proceso de remodelación para adecuarla realzando su estilo noucentista, que ahora ha culminado. La firma hotelera lo ha mostrado este jueves a la prensa, aunque se inaugurará el 3 de noviembre.

Fuera y dentro

Con una superficie de más de 2.000 metros cuadrados interiores y 836 de jardín exterior, la casa se distribuye en cuatro plantas con techos abovedados y ornamentados con pan de oro, y destaca por sus vistas panorámicas de la ciudad. Fuentes del sello hotelero relatan que se ha restaurado según su diseño original, que incorporaba algunas influencias europeas. Muchas estancias conservan los suelos originales de baldosas de época georgiana, complementadas con piezas procedentes de Alemania y París, por ejemplo, que conectan con el esplendor del pasado.

Los miembros acceden por una gran escalera hacia la recepción coronada por un un mostrador del mármol y un muro de vidrieras originales, y al club, dividido en seis salas y dos bares. La House ofrece un restaurante con comedor interior y terraza, un Health Club Spa con salas de tratamientos con vistas al Tibidabo, y un gimnasio. En la parte exterior hay comedor al aire libre y una piscina de 14 metros con tumbonas y camas balinesas.

Imagen virtual de la zona de piscina de Barcelona Pool House, del sello Soho House. / SH

Entre las principales estancias destacan The Living Room, con parquet original y que ahora alberga el Martini Bar, de bancos de cuero alrededor de la barra y vistas al exterior. The Salon, de aire parisino, se inspira en los viajes de los primeros propietarios y luce molduras originales y grandes ventanales panorámicos. Según avanzan, el Club bar, con servicio a otras salas, ofrecerá un menú mediterráneo con "clásicos como anchoas del Cantábrico, boquerones y embutidos ibéricos, además de una barra de crudos con ostras, trucha del Pirineo, apio, lima y pluma ibérica flameada", entre otros platos, avanzan.

En la primera planta se ubica el restaurante, en dos ambientes, sobre azulejos originales y una amplia terraza. La propuesta contará con la cocina abierta acoge del concepto japonés Pen Yen, desarrollado por Soho House. Su segundo bar, revestido en cuero, sirve cócteles a base de sake inspirados en el menú japonés.

En cuanto al segundo Soho Health Club en la ciudad, en este caso lo han ubicado en la cuarta planta, con salas de tratamiento y terapias de última generación. Mientras que el gimnasio se encuentra en la planta sótano de la House, y además de maquinaria de entrenamiento ofrecerá clases dirigidas. También cuenta con una zona de sauna y baño de vapor. La oferta se completa con un Health Club Café , el primer café totalmente vegetariano y vegano de Soho House.

Obras de arte

De puertas afuera, el Barcelona Pool House integra un jardín frondoso que añade privacidad a su hedonista espacio de piscina y solarium, donde no falta un bar central y también se puede comer.

La singularidad del nuevo proyecto se apoya también en el arte, con más de 80 obras en exhibición permanente de 30 artistas nacidos, formados o afincados en Barcelona. La colección reúne piezas de Eva Fàbregas, Regina Giménez y Antoni Tàpies, así como "talentos emergentes como Bea Bonafini, Ana Monsó, Josep Maynou y Cristina Stolhe", detallan.

Los socios abonan para uso de las instalaciones locales 2.800 euros al año (1.400 los menores de 27 años), o 3.300 en el caso de todas las Houses (1.650 los más jóvenes). Pero acceder no solo es cuestión de capacidad económica, sino también de currículo y de contar con la recomendación de dos socios.

En la actualidad, el sello concebido en 1995 por el empresario Nick Jones cuenta con miles de miembros y con clubes sociales en todo el mundo. Espacios donde se conjugan relaciones sociales, gastronomía, ocio y relax.