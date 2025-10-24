Un juzgado investiga si Barcelona toleró un exceso de ruido en los conciertos del Fòrum

El juzgado de instrucción número 2 de Barcelona investiga si el Ayuntamiento de Barcelona y una de sus empresas municipales, BSM, han tolerado un supuesto exceso de ruido en conciertos y festivales de gran formato que se celebran en el Fòrum, que acumula un amplio cartel de eventos multitudinarios a lo largo de cada año en la explanada próxima a pisos de los barrios del Besòs i el Maresme y Diagonal Mar. La jueza ha abierto diligencias de investigación por un presunto delito contra el medio ambiente, según han confirmado fuentes judiciales a EL PERIÓDICO.

Las pesquisas se han iniciado a raíz de una denuncia que las entidades Stop Concerts, la Xarxa Veïnal Contra el Soroll (Xavecs) y la Asociación de Vecinos del Maresme y un particular presentaron en junio pasado, justo antes del inicio de la última edición del Primavera Sound. Por ahora, el procedimiento judicial se halla en un estado todavía preliminar. La magistrada tomó declaración a uno de los denunciantes a principios de octubre y ahora está a la espera de si la fiscalía solicita que se practique alguna prueba tras darle traslado del caso.

Fuentes judiciales precisan que, de momento, no figura nadie en calidad de investigado en la causa. La denuncia se dirige contra el ayuntamiento y BSM, no contra ningún festival. Añade que los denunciantes desconocen las autoridades o los funcionarios concretos que supuestamente podrían haber incurrido en un ilícito, por lo que demandan que se indague para identificarlos. Preguntado al respecto, el gobierno municipal responde que “ni en el distrito ni en BSM se ha recibido ninguna notificación” sobre la causa por ahora.

"Ni excepcionales ni esporádicos"

Los denunciantes sostienen que con las molestias por ruido y temblores en los hogares que atestiguan padecer “se impide el derecho fundamental al descanso, a la intimidad y a la inviolabilidad de domicilio de cientos de ciudadanos”. Ubican a los afectados “en las proximidades del entorno del parque del Fòrum, así como en los municipios de Sant Adrià de Besòs, Badalona e incluso algunos municipios situados en la comarca del Maresme, a varios kilómetros de distancia”.

La denuncia manifiesta que, “desde 2004”, el consistorio y la empresa pública “vienen autorizando y permitiendo, de forma continuada, actividades que causan un grave daño al medio ambiente y a la salud de las personas, por la contaminación acústica y las vibraciones que se generan”. En otras ocasiones, el consistorio ha respondido que el parque del Fòrum dispone de un sistema de control de sonido permanente y que exige a los promotores de eventos un proyecto de impacto acústico, así como el cumplimiento de medidas obligatorias para reducir molestias, como el uso de limitadores acústicos.

Los denunciantes alertan del “gran impacto acústico” que atribuyen a “los macroconciertos”. “No pueden considerarse ni excepcionales ni esporádicos, por cuanto vienen realizándose anualmente”, advierten. Aún más, sostienen que el ayuntamiento y BSM “omitieron sus deberes de vigilancia y control” y les achaca una “inactividad dolosa” que define como una potencial “conducta prevaricadora”. “Vienen dictando resoluciones injustas o adjudicando licencias de actividad con conocimiento del perjuicio que pueden ocasionar en la salud”, reprochan.

El Ayuntamiento analizó los resultados que los sonómetros registraron en las inmediaciones del Fòrum durante el Primavera Sound de 2024. Concluyó que se ceñían a los baremos exigidos. El consistorio explica que se realizó un nuevo estudio de sonometría este 2025 en el mismo festival y que “no se detectó ningún incumplimiento”. Por su parte, la organización del Primavera Sound ha defendido que se ajusta a la legislación.

Mediciones por sensores

Para sustentar la acusación, la denuncia cita un informe técnico que BSM encargó a la empresa Axioma Consultors Acústics para medir el nivel de ruido durante el Primavera Sound de 2024. Asegura que los sensores instalados durante cinco jornadas de actuaciones en lugares próximos a viviendas (Torre Diagonal, Museu Blau y el campus de la UPC) “sobrepasaron los valores límite de inmisión, en períodos continuados superiores a 30 minutos” entre las 23:00 y las 07:00 horas.

En horario nocturno, el umbral habitual que no puede superarse en vías habitadas del entorno del Fòrum son 55 decibelios, incrementados hasta 61 decibelios cuando se organizan espectáculos al aire libre. No obstante, la documentación aportada en la denuncia muestra picos por encima de 66 decibelios, en torno a 70 e incluso rozando los 85 durante horas en distintos puntos de medición y a lo largo de las madrugadas del 29 al 31 de mayo y el 1 de junio de 2024, durante el Primavera Sound de aquel año.

El ayuntamiento alegó que los umbrales se rebasaron “en algún momento puntual”, que justificó por “un episodio de fuertes vientos que superaban los cinco metros por segundo”. Expresó que, en esas condiciones atmosféricas, “las mediciones no se pueden considerar válidas”, de acuerdo a la norma, porque no se puede constatar si el ruido procede de los escenarios o es fruto del viento. “Se trataría de momentos puntuales en un contexto excepcional de meteorología adversa”, añadió Primavera Sound en su momento. En cambio, los denunciantes recalcan que la "localización" del espacio abierto frente al mar, propicia a rachas de viento, "es una de las causas por las cuales el sonido y las vibraciones emitidas desde los múltiples escenarios simultáneos provoca que se escuchen a grandes distancias y en múltiples direcciones".

Los promotores de la denuncia la interpusieron dos días antes del inicio de que los conciertos del Primavera Sound regresaran al Fòrum el pasado junio. Solicitaron una medida cautelarísima para clausurar un escenario, enfatizando la "proximidad" a viviendas y como prevención para evitar potenciales perjuicios. La petición no llegó a valorarse, con lo que la estructura acogió las actuaciones previstas. En todo caso, la misma denuncia ha seguido su curso para examinar el fondo de la cuestión.

En su escrito, las entidades y el particular denunciantes reclaman que “no se permita la instalación de ningún escenario a una distancia mínima de 500 metros de las viviendas más próximas en ningún festival” en el Fòrum. También instan a que “se limiten los decibelios máximos permitidos en el resto de escenarios a un máximo de 90 decibelios en emisión” y que “se supriman las actuaciones cuando la velocidad del viento supere los cinco metros por segundo, con el fin de minimizar en lo posible el impacto sonoro y las vibraciones”.