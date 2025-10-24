Una comisionada de Collboni, vicepresidenta la Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo

La Coalición Europea de Ciudades contra el Racismo (ECCAR) ha votado a favor del nombramiento de la comisionada de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural y Religiosa del Ayuntamiento de Barcelona, Sara Belbeida, para ocupar la vicepresidencia de la entidad en los próximos cuatro años. La decisión se tomó durante la asamblea general anual 2025, que se celebra en Zúric (Suiza) este jueves y viernes.

En la cita también se votó para que Barcelona siguiera formando parte del comité de dirección de la red junto a otras 25 ciudades como Berlín, Bolonia, Oslo o Malmö. Belbeida releva a Ana Isabel Rodríguez, que ha ocupado la vicepresidencia barcelonesa en los últimos cuatro años. Esta coalición se creó en 2004 como iniciativa impulsada por la Unesco.

"El futuro del antiracismo en Europa no se decide sólo en los despachos de Bruselas, sino en los barrios, en las escuelas y en los servicios públicos de nuestras ciudades", ha afirmado Belbeida en el vídeo de presentación que se ha proyectado en la Asamblea General de la ECCAR. "Los ayuntamientos son los espacios donde se combaten las desigualdades reales y se construye la convivencia, por lo que Barcelona quiere aportar propuestas concretas que llenen los vacíos normativos existentes en la Unión Europea", ha remachado el consistorio en un comunicado.

Barcelona ya expresó su compromiso antiracista con la comparecencia del alcalde Jaume Collboni ante la UNESCO en abril. Presentó ante el consejo ejecutivo del organismo en París la iniciativa Alianza Global contra el Racismo, surgida del Foro Global contra el Racismo y la Discriminación celebrado en diciembre en la capital catalana. Tiene como objetivo establecer "una carta de adhesión a la que los Estados miembros, regiones y ciudades se puedan suscribir", para posteriormente articular los fondos necesarios que permitan realizar “una labor de proselitismo, de formación y de estrategias compartidas" para luchar contra el racismo, explicó Collboni. Se aprobó por mayoría el proyecto, con 49 votos a favor, 2 en contra (Estados Unidos y Argentina), y una abstención.