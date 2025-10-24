La carpa que obligó a cortar la R1 de Rodalies voló 50 metros desde un campo de fútbol: "Menos mal que no pasó nada más grave"

Pocos minutos antes de las 14:00 horas de este jueves, una carpa de unos siete metros de largo por otros cinco de ancho instalada en un campo de fútbol de Sant Adrià de Besòs cedía ante las fuertes rachas de viento y emprendía un vuelo de unos 50 metros, para acabar cayendo sobre la catenaria de las vías del tren.

El resto de la historia la conocen de sobra los usuarios de la línea R1 de Rodalies, que restó sin servicio desde ese momento y hasta eso de las 19:00 horas, cuando los operarios de Adif consiguieron retirar el voluminoso obstáculo.

"Menos mal que no pasó nada más grave", declara a EL PERIÓDICO Josep Bellet, presidente del Ona Sant Adrià F.C., equipo que juega y entrena en los campos municipales del Besòs, de donde salió volando el entoldado. Explica Bellet que cuando fue avisado de lo ocurrido, los técnicos de Adif ya se habían desplazado hasta el lugar (a la altura del nudo viario que conecta la C-31 con la Ronda Litoral), para proceder a retirar el obstáculo.

Usada como refugio climático

Según explica Bellet, durante el pasado verano el club contrató a una empresa para que instalase dos carpas, la accidentada y otra que sí aguantó en envite del viento, con el objetivo de que fuesen usadas por los jugadores de las diferentes categorías a modo de refugio climático.

Añade el presidente de la entidad que si bien durante el día la carpa también se suele usar para guardar material, por las noches siempre se retira todo aquello que se haya metido, para evitar robos. En todo caso, cuando el fuerte viento se llevó la carpa,―la estación meteorológica más cercana, situada en el Museu de Badalona, llegó a registrar rachas de más de 70 km/h este jueves―, nada ni nadie la estaba ocupando.

El presidente de la entidad señala que ya le ha facilitado a los servicios jurídicos del club la documentación del contrato con la compañía que instaló los entoldados, en caso de que se tuviesen que pedir responsabilidades.