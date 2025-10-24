Barcelona refuerza la captación de congresos con 3,2 millones de euros al año de inversión público-privada

En la competida pugna por atraer congresos, convenciones y eventos profesionales a Barcelona todos los detalles cuentan. Y si es posible ofrecer estímulos (no económicos) a los organizadores para facilitarles la convocatoria, las probabilidades aumentan. Con ese fin, el ayuntamiento y Turismo de Barcelona reforzarán los recursos para 2026 y 2027 hasta los 3,2 millones anuales de euros de inversión público-privada, con la convicción de que tendrán un retorno evidente. La ciudad quiere seguir liderando un sector que el año pasado tuvo un impacto de 1.384,42 millones de euros, pero la singularidad de la apuesta es que la mayor parte de ese esfuerzo (60%) llega desde el sector privado. Por su parte, el ayuntamiento aportará 1,4 millones al año al llamado Fondo MICE.

No se trata de dinero para promoción en genérico ni de gratificaciones para organizaciones de eventos, sino que se traduce en especias. Es decir, decantando la balanza de un determinado congreso importante hacia Barcelona, por ejemplo, al facilitar títulos de transporte que faciliten la movilidad de los congresistas a los distintos actos programados durante dichos días. Y se abonarían con ese recurso. O bien sufragando el alquiler de un espacio icónico de la ciudad para que puedan celebrar un evento social central durante su visita, lo que se aprovecha también para conectarles con las instituciones locales en una suerte de 'networking' que puede suponer futuras inversiones en la ciudad. O publicitando el montaje, entre otros incentivos.

Son solo algunos ejemplos que citan desde el Barcelona Convention Bureau (BCB), motor de la captación del segmento MICE (de los congresos a las convenciones) en la capital catalana. El valor "estratégico" de este ámbito ha quedado corroborado este año, cuando el crecimiento de este tipo de visitantes hasta representar casi el 30% respecto al total de la ciudad en la primera mitad del año ha logrado compensar gracias a su mayor gasto la caída general del dispendio del turista vacacional que avanzó este diario.

Y sin perder de vista que Barcelona es líder del sector en número de delegados (según el último ránking de reuniones que computa la asocación internacional ICCA). En el mismo listado de este año ha sido cuarta como mejor destino de congresos del mundo, solo por detrás de Viena, Lisboa y Singapur. Y en el conjunto de la actividad, en 2024 se alcanzaron las 1.968 reuniones entre congresos y convenciones, con especial peso del ámbito médico.

Relanzamiento tras la pandemia y gran retorno económico

Cabe recordar que el Fondo MICE se creó como una iniciativa conjunta del ayuntamiento y el consorcio de turismo, Fira de Barcelona y el Gremi d'Hotels en 2021 para remontar los efectos de la pandemia en el sector y la pérdida de congresos y eventos. El consistorio inyectó tres millones de euros a repartir en los posteriores tres años. Pero finalizado el periodo, se ha pactado con Turismo de Barcelona aumentar la inversión municipal hasta 1,4 millones durante dos años, visto el impacto que este segmento tiene para la economía local.

Y es que más allá del impacto económico directo, se estima que por cada euro invertido se generan 450 euros de retorno a la ciudad, dada la gran cantidad de sectores que implican, del alojamiento a la restauración, la producción, los servicios especializados, la cultura, comercio, creación de empleo y demás.

A la aportación municipal se sumará la inversión anual que desde Turisme de Barcelona se realizará con 1,8 millones de euros anuales de los hoteleros y del resto de miembros del Barcelona Convention Bureau. Esta suma procede sobre todo del Gremi d'Hotels, al aportar "el 2% del total del volumen de negocio generado a través del BCB por las pernoctaciones realizadas", de modo que la cifra oscila cada año. Y a ella se añaden las contribuciones de agentes como agencias de viaje, espacios singulares, empresas de transporte, organizadores de eventos o proveedores de servicios, a través del sistema de cuotas de Turisme de Barcelona, que se estiman en unos 300.000 euros.

De ese modo, la financiación privada se acerca al 60% de la inversión anual destinada a la captación y fidelización de congresos y convenciones, consolidando el modelo de colaboración que sustenta la actividad y tan buenos resultados ha dado durante años.

Captar y fidelizar nuevas reuniones

Hasta el momento, el Fondo MICE ha supuesto captar o fidelizar hasta 134 congresos, ferias, convenciones y eventos como el ISE o Seafood y la captación de eventos como LavelExpo. Algunos son de nueva creación y otros rotatorios, y Turismo de Barcelona ha puesto en el punto de mira a los más estratégicos. En el caso de los médicos, ponen a la ciudad en el punto de mira de futuras inversiones, como ya ha sucedido en la industria farmacéutica.

Con el refuerzo de la dotación, el teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, Jordi Valls, defiende que "se fortalece la apuesta estratégica" de la ciudad por la actividad de congresos y reuniones, que se quiere "potenciar en detrimento del visitante de ocio". E insiste en el legado que dejan dichos eventos, y cómo "fortalecen los ecosistemas productivos y de investigación".

Para el presidente del Comité Ejecutivo de Turisme de Barcelona, Jordi Clos, es destacable que la financiación privada sea superior a la pública, por inusual en otras ciudades. Lo que considera una señal de "compromiso por la calidad del turismo", así como "un orgullo para los barceloneses y un modelo para futuras colaboraciones. El Fondo MICE, enfatiza "ha contribuido a mejorar el perfil de los congresos y mantener la competitividad con ciudades como Viena, Madrid, Múnich, París, Londres o Ámsterdam, que también han multiplicado los recursos".

En esta ocasión, además, el fondo incorpora una nueva línea de financiación (con unos 400.000 euros) para facilitar al sector académico y universitario la organización en Barcelona de congresos científicos promovidos desde sus departamentos y centros de investigación.

El ayuntamiento y el consorcio apretan el acelerador en un contexto de la macro inversión anunciada por Generalitat y ayuntamiento de 498 millones de euros para ampliar y renovar la capacidad tanto de Fira de Montjuïc como de Fira de L'Hospitalet y una infraestructura que supera los 500.000 metros cuadrados para ferias, congresos y convenciones entre la ciudad y la provincia.