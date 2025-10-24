Sanidad pública
Vecinos de Barcelona cortan la C-17 por la falta de médicos en el ambulatorio de Ciutat Meridiana
Decenas de personas de Nou Barris protestan para reclamar que se cubran las plazas de facultativos que han quedado vacantes tras solicitar una baja o jubilarse
Nou Barris alerta de la falta de médicos en la zona más pobre de Barcelona: "Aquí no podemos permitirnos una mutua"
Vecinos de la Zona Nord del distrito de Nou Barris, en Barcelona, han cortado la C-17 en la entrada de la capital catalana este viernes por la tarde para reclamar más personas en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Ciutat Meridiana. Decenas de personas han tomado parte de la protesta.
La marcha ha llegado hasta el punto donde la autovía empalma con la avenida Meridiana. Los manifestantes han enarbolando pancartas con mensajes como 'Faltan médicos y no es culpa de los trabajadores', 'La salud no es un negocio' o 'Faltan sanitarios y sobran políticos'. La protesta ha comenzado sobre las 19:00 horas y el Servei Català de Trànsit ha indicado que se ha abierto el carril VAO para todos los vehículos para facilitar la circulación por la zona.
Residentes y asociaciones de vecinos de Ciutat Meridiana, Torre Baró, Can Cuiàs y Vallbona llevan quejándose desde julio por la ausencia de personal suficiente para atender en el CAP. Denuncian que las bajas y las jubilaciones de médicos no se cubren en la zona, que acumula los índices de renta más bajos de Barcelona.
Además, avisan que comporta que se acumulen listas de espera y que la falta de recursos y servicios básicos "ponen en riesgo la salud de toda la comunidad". Por todo ello, piden soluciones inmediatas para que el ambulatorio recupere una plantilla con 14 facultativos operativos. El Institut Català de la Salut (ICS) ha destinado personal de otros centros médicos a dar apoyo puntual al CAP de Ciutat Meridiana. Ante las quejas por las dificultades para cubrir las vacantes, el ICS ha explicado que se han realizado entrevistas a candidatos para cubrir las plazas ofreciendo contratos de interinidad.
