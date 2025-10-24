El mercado de Nou Barris en Barcelona cambia por completo: todas las novedades

Cada vez es más habitual ver los mercados de las grandes ciudades desiertos y con muchos de sus puestos de venta cerrados. Estos lugares emblemáticos se vacían de clientes debido al auge de los supermercados, y así lo reflejan los datos: el 35% de las paradas de los mercados locales de las comarcas barcelonesas han bajado la persiana, según un informe de la Diputació de Barcelona (Diba).

Frente a ese escenario, y con el objetivo de revitalizar los mercados municipales, la Diba ha puesto en marcha una segunda edición de un programa de formación orientado a atraer personas interesadas en trabajar como paradistas, con especial atención en los oficios de carnicería, charcutería y pescadería.

No esquiva la dinámica de la ciudad

Además, muestran especial interés en atraer a los jóvenes, para bajar la media de edad de los paradistas, que es de 48 años.

Según avanzaba EL PERIÓDICO en 2023, entre 2015 y 2022 han desaparecido casi 500 establecimientos en la red municipal de abastecimiento de alimentos y artículos de Barcelona, y desde el 2000 se han desmantelado 2.091 puestos de comida, algo más del 60%.

El Marcado de Montserrat, del distrito de Nou Barris, en el barrio de Roquetes, no se mantiene al margen de la dinámica general de la ciudad y apenas mantiene 40 paradas activas de las 80 que tenía en su inauguración en 1960.

Mercat de Montserrat durante su inauguración en 1960. / Ajuntament de Barcelona

Luz verde a las obras

Es más, el Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde a las obras de remodelación de este histórico mercado, que solo dejará 17 paradas activas.

El objetivo, según los responsables municipales, es dar cumplimiento a los compromisos adoptados por el Institut Municipal de Mercats de Barcelona y garantizar la puesta en marcha del mercado con todas las condiciones técnicas, funcionales y de seguridad requeridas.

De este modo, se construirán y adecuarán 17 paradas, una tienda especializada de frutería y el bar ubicado en la planta inferior. Asimismo, afectará a los almacenes y cámaras frigoríficas de la planta subterránea.

Mercat de Montserrat. / Ajuntament de Barcelona

En manos de una empresa catalana

Las obras, que han supuesto un presupuesto de alrededor de 4 millones de euros, estarán listas a finales de año o a comienzos del año 2026, ya que se prevé acabarlas en pocos meses.

Tras años de aplazamiento por desacuerdos internos, la remodelación se ha adjudicado a la empresa catalana Exnovo Construcción Técnica.

En sus 15 años de existencia, la compañía ha trabajado en los centros comerciales Westfield La Maquinista y Glòries, el Shopping Center Sant Cugat, y también ha remodelado el Mercat de Bon Pastor.

Mejorar la calidad del servicio

Entre las 17 paradas que habrá, se encuentran tres charcuterías, dos puestos de legumbres, dos pescaderías, dos carnicerías, una de congelados y una bacaladería.

Esta intervención permitirá disponer de las instalaciones necesarias para la actividad comercial dentro del equipamiento para mejorar la calidad del servicio a la ciudadanía.