Vilanova i la Geltrú invertirá casi un millón de euros para restaurar la Casa de Santa Teresa

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha adjudicado el contrato para la restauración, rehabilitación y adecuación de la Casa de Santa Teresa, ubicada en los jardines de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, con un presupuesto base de 913.643,80 euros, IVA incluido. La empresa escogida para realizar los trabajos, Rècop Restauracions Arquitectòniques, dispone de un plazo de ocho meses para ejecutar las obras.

Los trabajos están planeados para "consolidar, rehabilitar y adecuar el edificio del siglo XIX, inicialmente destinado a vivienda, para convertirlo en un edificio de aprovechamiento turístico de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, así como para detener el deterioro activo del edificio", que está incluido en al Plan Especial y Catálogo del Patrimonio Histórico Artístico y Natural de Vilanova i la Geltrú.

El inmueble presenta actualmente, según se lee en la documentación de la licitación, "deficiencias en general por falta de uso y mantenimiento". Entre otras, existe degradación de las fachadas en los revestimientos y elementos decorativos, los elementos de madera están deteriorados a causa de insectos que roen este material, las cubiertas presentan deficiencias en la impermeabilización "ocasionando desprendimientos en los techos", así como humedades en el subterráneo.

La documentación acredita que la obra estará financiada en su totalidad por las ayudas del Programa de mejora de la competitividad y de dinamización del Patrimonio Histórico como uso turístico de la Secretaría del Estado de Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Una casa centenaria

La casa de Santa Teresa, proyectada por el arquitecto Bonaventura Pollés i Vivó en 1889, fue la residencia de Víctor Balaguer en la ciudad. A causa del crecimiento de las colecciones de la Biblioteca-Museu en sus primeros años de vida, la planta baja de la casa pasó en poco tiempo a ser utilizada como sala anexa del mismo museo, mientras que las plantas superiores se mantuvieron para el uso personal de Balaguer y para el alojamiento de sus invitados.

Después de la muerte de Víctor Balaguer, en 1901, la Casa de Santa Teresa continuó siendo utilizada como museo. Años más tarde, y a consecuencia de los desperfectos causados por el aguacero del año 1923, muchos de los objetos y pinturas se trasladaron a las instalaciones del Museo. Posteriormente a las reformas realizadas en 1983 en la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, la Casa Santa Teresa permaneció sin uso definido. Desde el año 2012 ha recuperado parte de su uso vinculado a la actividad del museo, con la adecuación del antiguo comedor como sala de talleres escolares, y con el uso de los jardines como espacio de actividades al aire libre.