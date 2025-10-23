Veto a los pisos turísticos en Badalona: entidades vecinales lo dan por hecho pero el gobierno Albiol se desmarca

Las entidades que forman la Plataforma 'No als pisos turístics a Badalona' han publicado este jueves por la mañana un comunicado en que aseguran que han alcanzado un "compromiso tácito" con el Ayuntamiento de Badalona para que el gobierno municipal "derogue la modificación de la normativa de viviendas de uso turístico", aprobada inicialmente el pasado mes de marzo por el Pleno municipal. Un acuerdo que, siempre según la plataforma, contempla la prohibición de este tipo de establecimientos turísticos en la gran ciudad del norte de Barcelona. Preguntado por EL PERIÓDICO acerca de si se ha acordado un veto, fuentes municipales ni confirman ni desmienten tal extremo, y se limitan a declarar que están "valorando todas las alegaciones que se han presentado" a la normativa y que, de momento, "todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto".

En el mencionado comunicado, los contrarios a la proliferación de pisos turísticos en Badalona sacan pecho de haber conseguido "su principal objetivo", en referencia a la "derogación de la modificación de la normativa". "Esto ha sido posible gracias a la autorganización, la fuerza vecinal y el trabajo coordinado entre las entidades". La Plataforma referencia asimismo la celebración de una reunión con el Ayuntamiento, el pasado 14 de octubre. En ese encuentro, se lee en el comunicado, el gobierno municipal habría manifestado, en boca del teniente de Alcaldía Daniel Gracia, que prohibirán las viviendas de uso turístico en todo el municipio de "manera inminente, en los próximos meses". Si bien las fuentes municipales consultadas sí confirman haberse reunido con la Plataforma ―e incluso describen "buena sintonía" entre las partes―, insisten en que "han de acabar de analizar" las propuestas de las entidades antes de tomar decisión alguna.

De producirse finalmente tal prohibición, el gobierno Albiol daría un giro de 180 grados en su postura sobre los pisos turísticos y se alinearía con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que en junio de 2024 anunció que extinguirá el parque de pisos turísticos de la ciudad para el año 2028.

Suspensión de nuevas licencias y aprobación de la normativa

En febrero de 2024, el Pleno municipal de Badalona aprobó la suspensión de la concesión de licencias de viviendas turísticas en la ciudad durante un año. El gobierno Albiol hablaba de evitar "una avalancha de solicitudes de pisos turísticos" en un contexto en que otros municipios como Barcelona habían endurecido su regulación; y seguía la estela de la vecina Santa Coloma de Gramenet. Algo más de un año más tarde, en marzo de 2025, Badalona ampliaba la moratoria por otros doce meses.

Esta prórroga vino acompañada, además, por la aprobación inicial de una nueva normativa al respecto. Entre otras medidas, contemplaba el levantamiento de la prohibición de levantar viviendas de uso turístico en todo el frente litoral de la ciudad, lo que despertó las críticas tanto de la oposición como de las entidades que defienden la supresión de este tipo de negocio. El texto de la normativa, que tras el periodo de alegaciones aún ha de ser aprobada de manera definitiva, también establece que estos establecimientos deberán situarse en edificios destinados íntegramente a la actividad, con la única excepción de la planta baja, que se podrá destinar a otros usos admitidos siempre que no sean el de vivienda; e implanta una distancia mínima de 300 metros entre pisos turísticos, que aumentará en referencia al número de huéspedes del alojamiento: "No somos un gobierno contrario a la implantación de pisos turísticos o que dé la espalda a que venga turismo de calidad", declaraba en el mes de marzo el teniente de Alcaldía de Territori, Daniel Gracia.

Pese a que la suspensión de nuevas licencias resta vigente, la media anual de plazas de alojamiento no tradicional en la ciudad ha experimentado un aumento del 37,2% en los últimos cinco años. De las 1.191 de 2019 hasta las 1.634 de finales de 2024 (para agosto de este año la cifra ya alcanza, sin embargo, las 1.658 plazas). Los datos están extraídos del informe 'Análisis de los Alojamientos no tradicionales en la Región de Barcelona', elaborado por la Diputació de Barcelona, y tienen en cuenta distintas modalidades de alquiler vacacional, desde apartamentos y casas enteras hasta villas o barcos.

Precisamente la 'Plataforma No volem Pisos Turístics' critica que la normativa (más allá de si se acaba o no por prohibir los pisos turísticos) sí dará cobertura a otras modalidades del negocio, como es el caso de los apartamentos temporales o los alquileres de temporada, tipos de negocio que "perjudican a los hoteles" de la ciudad, "que sí que pagan los impuestos como corresponde", manifiestan.