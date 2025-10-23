"Se han cargado nuestro descanso": irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela

“El ruido es demasiado. Parece que el partido lo tengamos en la habitación”. Lo dice Merche Celma, una vecina del barrio del Gornal de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) que, como muchos otros residentes de la zona, se queja del uso intensivo de las pistas deportivas del colegio concertado Xaloc, ubicado a pocos metros de los bloques de vivienda de la barriada hospitalense. La asociación de vecinos del Gornal ha iniciado en las últimas semanas algunas acciones de protesta después de tratar de llegar a acuerdos con la dirección del centro para limitar el uso de los equipamientos y no lograr que se cumplan sus demandas.

Yolanda Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Gornal, explica que en los 40 años que la mayoría de vecinos han convivido con la escuela nunca había habido problemas: “Nunca nos habíamos quejado de las actividades de la escuela o de las extraescolares, pero es que ahora lo alquilan a terceros”, remarca Martínez. José Ramón Echepares, vecino del barrio, asevera que hay días que la actividad "empieza a las 8:00 h y se alarga hasta las 22:00 h, sin tregua". "Me compré unas ventanas más herméticas, pero ni con esas. Llevamos un año y tenemos fuerza, pero te frustra", denuncia. "Siempre ha habido clases, pero, desde que lo han convertido en una ciudad deportiva, se han cargado nuestro descanso", remacha por su parte Beni Martín, vecina del Gornal desde hace 35 años.

La problemática entre los vecinos y la escuela, vinculada al Opus Dei, se inició hace un par de años, después de que el centro instalara unas pistas de pádel que pueden reservar personas no vinculadas a la entidad y se alquilara el campo de fútbol a clubes de fútbol de fuera de la ciudad, como la Unió Esportiva Cornellà y el Club Esportiu Les Corts. Fuentes municipales de L'Hospitalet explican que los vecinos les hicieron llegar las primeras quejas tras la instalación de focos para iluminar las pistas de pádel y que alumbran directamente a los edificios. “No hace falta ni que encienda la luz del comedor”, dicen algunos vecinos. La asociación de vecinos del Gornal reprocha así que su descanso se deteriore en pro de la explotación comercial de la escuela y dice que, más allá de colgar algunas pancartas y denunciar su situación a los medios, estudiarán la posibilidad de buscar amparo a través de medidas legales.

“La semana pasada escribí al mediador del Ayuntamiento para reunirnos. Somos conscientes del ruido. Tenemos una ley que nos ampara, pero no queremos actuar por las bravas”, apuntan por su parte fuentes del Xaloc. Los responsables de la escuela hacen referencia a una ley de protección contra la contaminación acústica que el Parlament de Catalunya aprobó en marzo de este año para excluir a los patios escolares de la obligación de cumplir los umbrales máximos de ruido permitidos entre las 7:00 h y las 21:00 h y a los equipamientos deportivos, entre las 9:00 h y las 22:00 h. Una modificación legislativa que vino precedida de varias denuncias interpuestas por parte de vecinos que viven junto a pistas de colegios e institutos.

Las fuentes del Xaloc consultadas sostienen que cumplen con buena parte de los acuerdos de la mediación, pero reconocen que puede haber algunos partidos de pádel a primera hora de forma ocasional y que no han podido cumplir con las dos horas de descanso en los mediodías del fin de semana porque tienen "compromisos [contractuales] con las entidades" que alquilan el campo de fútbol que se lo impiden. En temas como las bocinas y tambores, desde el Xaloc dicen que ya hablan con las entidades visitantes para evitar que hagan uso de estos instrumentos.

Vista aéra de los bloques del barrio del Gornal de L'Hospitalet, junto a las pistas deportivas del colegio Xaloc. / Jordi Otix

"No se está cumpliendo el acuerdo"

Hace un año, vecinos y colegio se sentaron con una mediación para tratar de llegar a acuerdos. Antes de las vacaciones de verano, las partes implicadas pactaron limitar el horario del fútbol por la mañana y por la noche durante los fines de semana, hacer un parón de 14:00 h a 16:00 h tanto sábados como domingos o que el colegio pusiera a una persona responsable de evitar tambores o bocinas. Con el inicio del curso, sin embargo, vecinos del Gornal denuncian que hay acuerdos que no se están cumpliendo y que todavía se celebran partidos durante los mediodías de los fines de semana, los ruidos siguen igual y que hay días que se encuentran con el pádel desde primera hora de la mañana o hasta pasadas las 22 horas. Es por ello que los vecinos dicen que ya no se fían de la palabra del Xaloc y han decidido movilizarse.

El concejal de gobierno Rafa Gómez ratifica que les consta que "no se está cumpliendo el acuerdo" al que entidad y vecinos llegaron antes de verano. Además, tanto los vecinos como el gobierno local apuntan que desde el Xaloc "se aprovechan" de la reciente ley para hacer un uso comercial del campo de fútbol y las pistas que nada tiene que ve con la actividad escolar. "Creemos que esto es una relación comercial con diferentes agentes que nada tiene que ver con los alumnos y alumnas del centro. Por lo tanto, creemos que esto se tiene que regular de otra manera", añade Gómez. El concejal de L'Hospitalet abre la puerta a poner a disposición de los vecinos los servicios jurídicos del Ayuntamiento, aunque insiste en que no renuncian a llegar a un entendimiento por la vía de la mediación.

Una vecina del Gornal muestra como adapta su ventana para reducir las molestias por ruidos en el barrio del Gornal de L'Hospitalet / Jordi Otix

A su vez, en el colegio defienden haber invitado a los vecinos a hablar en el centro, que ya han modificado horarios y que les ofrecieron un teléfono al que poder comunicar las incidencias. También denuncian que les "han caído objetos" de los residentes de los bloques del Gornal aunque, por ahora, matizan, no han puesto ninguna denuncia. "Nos han tirado huevos, pañales y tenemos pantallazos de grupos donde dicen que podrán tomates en el congelador", añaden desde el centro escolar.

Fuentes municipales recuerdan que ya cuando se originaron las primeras quejas por los focos del pádel y los partidos hasta las 23 horas comprobaron que el centro no tenía permiso de actividad y se ordenó el cierre de la misma hasta que se subsanase. Una vez reabrieron las pistas, sin embargo, el Xaloc había instalado un bar junto al pádel y en el que se servían bebidas alcohólicas, lo que generó otro conflicto por nuevos ruidos. Esta actividad, confirma el consistorio, se abrió entonces sin el permiso municipal correspondiente y se ordenó su cierre. Ahora, el pádel todavía funciona, pero sin bar. Además, el concejal Rafa Gómez también expone que se consultó a la dirección del Xaloc sobre la posibilidad de que pudieran jugar en sus instalaciones otros equipos de L'Hospitalet, pero la propuesta no prosperó.