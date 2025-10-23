Once de los quince barrios con más extranjeros están en el área de Barcelona

Once de los quince barrios en España con mayor porcentaje de extranjeros se encuentran en el área metropolitana de Barcelona —siete en la capital catalana y cuatro en L'Hospitalet de Llobregat—, otros tres están en la ciudad de Madrid y uno en Murcia. En el lado contrario, 13 de los 15 barrios o distritos administrativos con menor tasa de extranjeros se sitúan en la ciudad de Córdoba, otro en Vigo y, el último, en Sevilla. Los datos se extraen de la estadística de Indicadores Urbanos publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos de 2024 relativos en este caso a ciudades de más de 250.000 habitantes.

En cuanto a los primeros, los barrios con mayor porcentaje de ciudadanos foráneos en la ciudad de Barcelona son el Gòtic (67,1 %), el Raval nord (50,5 %) y el Raval sud (50,4 %), seguidos, ya por debajo del 50%, por Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (46,6 %). Por último, El Besòs i el Maresme y la Barceloneta (ambos con un 41,7 %).

A continuación aparecen tres madrileños: Pradolongo (40,7 %), San Cristóbal (40,4 %) y San Diego; seguidos de La Torrassa (38,0 %) y La Florida (37,4 %), ambos en L'Hospitalet de Llobregat; el Poble-sec est (37,2 %) en Barcelona. Le siguen Les Planes (36,3 %), en L'Hospitalet; el barrio murciano de El Carmen (36,2 %) y el también hospitalense barrio de Pubilla Casas (35,5 %).

Respecto a los barrios con menor porcentaje de extranjeros, se trata de los cordobeses de Santa Isabel (1,1 %), El Higuerón-Majaneque-Alameda del Obispo (1,3 %), Cañero-Parque Fidiana (1,4 %), Arruzafilla y Azahara-Palmeras (ambos con 1,6 %), Fátima (1,7 %), Alcolea (1,9 %), y Miralbaida-Electromecánicas y Villarrubia-Encinarejo de Córdoba (los dos con un 2,0 %).

Con el mismo porcentaje entran en la lista Beade y Bembrive en Vigo, los barrios cordobeses de Brillante-Barrio del Naranjo y Polígono del Guadalquivir (2,2 % en ambos casos), el también cordobés Campo de la Verdad-Fray Albino (2,4 %), igualado con el de Sevilla Este, en la capital hispalense, y Arcangel, en Córdoba (2,5 %).

Los municipios con mayor edad, en Asturias

La estadística de Indicadores Urbanos del INE recoge datos también de edad de la población y apunta que al frente de los municipios de más de 20.000 habitantes con mayor media de edad de su población en 2024 figuran tres asturianos: Mieres (58,0 años), Langreo (54,8) y Avilés (54,4).

Por encima de los 54 años están además la ciudad coruñesa de Ferrol (54,4 años), la vizcaína de Portugalete (54,2 años) y Zamora (54,0 años). A gran distancia, los que muestran una media de edad más baja son Melilla (32,8 años), el municipio almeriense de Níjar (35,4), el gerundense Salt (36,5); Vícar, también en Almería (36,6 %); Ceuta (37,4 %); el almeriense de El Ejido (38,9), y el murciano de Torre Pacheco (39,0 años).