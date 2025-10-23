Una nueva guía de la Diputación de Barcelona combatirá la desinformación en los municipios

La Diputació de Barcelona (DIBA) acaba de lanzar una herramienta para luchar contra uno de los desafíos democráticos más apremiantes de la era digital: la desinformación. En el marco de la III Jornada de Comunicació Municipal, la DIBA ha presentado oficialmente la 'Guia per als plans locals contra la desinformació a la província de Barcelona', un marco diseñado para fortalecer la capacidad de los municipios "para prevenir, detectar y responder a las noticias falsas de forma coordinada y planificada".

La guía, cuyo objetivo es ser un marco práctico e inicial y el punto de partida para que los gobiernos locales construyan sus propios planes, se ha dado a conocer durante una jornada celebrada en el Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, que ha reunido 230 asistentes bajo el lema 'Comunicació de proximitat en temps de desinformació'.

Durante el mensaje de bienvenida, la presidenta de la DIBA, Lluïsa Moret, ha enfatizado la importancia capital de esta iniciativa. Moret ha subrayado que la lucha contra la desinformación es crucial porque "impacta contra el derecho de la ciutadania a la información veraz". La presidenta ha señalado que la III Jornada no solo busca aportar reflexión sobre los retos de los profesionales de la comunicación municipal, sino también ofrecer "herramientas para combatir la desinformación con eficacia".

El documento fue elaborado por un grupo de trabajo que incluyó a diversos profesionales de la comunicación de proximidad de la provincia y personal técnico de la DIBA. Su contenido abarca una diagnosis de la desinformación en el territorio y propone un plan de acciones estructurado en cuatro pilares: prevención, detección, respuesta y seguimiento de noticias falsas. Además, el texto incluye indicadores específicos para evaluar el impacto de las acciones implementadas, junto con anexos que proporcionan artículos y 'kits' de herramientas para contrarrestar la desinformación.

La comunicación de proximidad como "antídoto"

La jornada ha con una nutrida presencia de líderes del sector, incluyendo al decano del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Maria Morros, y el decano del Col·legi del Màrqueting i la Comunicació de Catalunya, Miquel Campmany. La ponencia inaugural corrió a cargo de Ramon Besa, Premi de Periodista 2025.

El consenso en este foro sobre comunicación municipal fue unánime: la comunicación de proximidad tiene el reto fundamental de ser el "antídoto" más eficaz contra la desinformación. Los participantes han destacado que los medios y ayuntamientos locales poseen ventajas únicas en esta batalla.

La comunicación de proximidad conoce de primera mano la realidad que explica, puede acceder y verificar las fuentes con rapidez y mantiene un compromiso intrínseco con la comunidad. Por ello, los ayuntamientos y los medios locales son vistos como generadores de confianza ciudadana y "han de ser garantes de la calidad democrática en el mundo local", concluyen desde la DIBA.