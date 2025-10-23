Un juez declara nulo el concurso para la polémica plaza de Superintendente en la Guardia Urbana de L’Hospitalet

Carpetazo final al 'Caso Superintendente' de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). Un juez ha anulado de pleno derecho la convocatoria de esta plaza de mando en la Guardia Urbana de la segunda ciudad de Catalunya. De este modo, el magistrado estima íntegramente el recurso contencioso-administrativo presentado por el sindicato SPL-CME en L'Hospitalet, que reclamaba impugnar el acuerdo para convocar esta plaza. Fuentes municipales explican que hace tiempo que desistieron de la plaza de Superintendente y que estaban a la espera de la resolución judicial, contra la que no presentarán recurso.

El 'Caso Superintendente' mantuvo en el foco de la polémica la ciudad de L'Hospitalet durante buena parte de 2022 y 2023. La Policía Nacional investigó el concurso y llegó a registrar las dependencias de la Guardia Urbana tras la denuncia de un cabo del cuerpo de policía local, que fue uno de los dos candidatos que se postularon al cargo de Superintendente de la Guardia Urbana de L’Hospitalet. El otro aspirante fue el intendente Ramon Dosaigües, que entonces era jefe de la policía hospitalense. El caporal apuntó en octubre de 2022 que se habían cometido unas supuestas irregularidades durante las oposiciones. La investigación a raíz de la denuncia terminó con Dosaigües y el concejal de Seguridad en el momento de la convocatoria, Pepe Castro, bajo investigación por presunto tráfico de influencias, pero la instrucción penal, sin embargo, fue sobreseída hace unos meses y exoneró a ambos de cualquier delito penal.

Tras ello, se reactivó la causa administrativa, iniciada a raíz de la demanda del sindicato SPL-CME contra las bases de la plaza de Superintendente. Con todo, previo a cualquier resolución judicial, la suspensión de la convocatoria para la plaza de Superintendente llevó en 2023 al entonces líder de la policía local de L’Hospitalet, Ramon Dosaigües, a volver a la policía local de El Prat de Llobregat al terminar la comisión de servicio por la que ejercía de Intendente en L'Hospitalet desde hacía dos años y no llegar a tiempo de optar a una nueva convocatoria. La Guardia Urbana hospitalense la lidera ahora el Inspector jefe Sergio Fortea, quien tomó las riendas de la policía local tras la marcha de Dosaigües y mientras duraba la suspensión de la convocatoria de Superintendente.

La nueva sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, concluye la convocatoria a la plaza de Superintendente incluyó un requisito de edad máxima que no encuentra una justificación razonable y objetiva, "por lo que resulta discriminatorio por vulneración de los arts. 14, 23.2 y 103.3 de la Constitución". A criterio del juez, esto determina la estimación íntegra del recurso contencioso administrativo y, por ende, la nulidad de pleno derecho del concurso. En concreto, las bases de la convocatoria establecían que ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes no podían haber cumplido los 60 años.

No obstante, el magistrado estima que este requisito de edad máxima no cuenta con apoyo legal ni reglamentario. "Sólo se prevé en la propia convocatoria, lo que no puede ser considerado ajustado a las normas de la Ley 16/1991", dice el texto. Aun así, incluso en caso de que el requisito de edad máxima fuera exigible, la administración "debería justificar de forma adecuada y suficiente que tiene una finalidad razonable y legítima y que no constituye una forma de discriminación en el acceso a la categoría de superintendente", algo que, según el juez, no ha sido fundamentado durante el proceso.

Reestructuración del cuerpo

La demanda había alegado inicialmente que el proceso era también contrario a la eficiencia económica, dada la existencia de puestos inferiores vacantes, como son el de Intendente Mayor y el de Intendente, y que esta obedecía a un supuesto interés en favorecer al candidato que ocupaba la plaza provisionalmente, es decir, Dosaigües. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo número 10 ha desestimado estas quejas por falta de pruebas y por considerar que el recurso mezclaba el acto de convocatoria con el previo acto de creación de la plaza.

El magistrado también ha concluido que la plaza de Intendente Mayor había sido amortizada y que la ley no exigía la existencia simultánea de todas las categorías superiores para crear el puesto de superintendente. Así, en su sentencia, el juez también desestima las alegaciones de trato de favor e indica que había prueba sobre unas supuestas manifestaciones del entonces concejal Pepe Castro sobre su preferencia y recuerda que los indicios presentados no fueron suficientes para sostener una instrucción penal que fue sobreseída.

Tras la marcha de Dosaigües y con la convocatoria de Superintendente suspendida, el Ayuntamiento de L'Hospitalet reestructuró el área de Seguridad. Además de poner al frente de la Guardia Urbana a Sergio Fortea, Jordi Samsó Huerta, un exdirector de los Mossos d’Esquadra, sustituyó en septiembre de 2023 a Miquel Justo Medrano como Director de Seguridad Convivencia y Civismo de L’Hospitalet. Además, Pepe Castro no fue en las listas del PSC en las elecciones municipales de 2023. Una vez formado el nuevo gobierno local, la entonces alcaldesa Núria Marín designó a Husillos como nuego edil responsable del área de Seguridad, quie todavía sigue al frente de la misma.