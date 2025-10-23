Infraestructura clave
Un gemelo digital de la depuradora de Martorell permitirá avanzarse a posibles vertidos e identificar el origen
Con este sistema se monitorizarán puntos estratégicos de la red de saneamiento
La ACA estudiará cómo regenerar el agua de la depuradora de Mataró y recargar el acuífero de la riera de Argentona
La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha licitado un contrato para la ejecución de las obras necesarias para implementar un gemelo digital en el sistema de saneamiento de Martorell, en el Baix Llobregat. Un gemelo digital es una réplica digital exacta de algo que existe en el mundo físico, ya sea una persona, un objeto o una ciudad. Su misión es permitir a los investigadores hacer simulaciones para predecir los efectos de posibles cambios sobre ese objeto.
Así, el objetivo de esta actuación se centra en mejorar la gestión de este sistema de saneamiento, que recoge y trata las aguas residuales generadas en Martorell y Sant Esteve Sesrovires, para aportarlas debidamente tratadas al Torrent dels Llops (en la cuenca del río Llobregat).
Con el desarrollo del gemelo digital se monitorizarán puntos estratégicos de la red de saneamiento que permitirán detectar vertidos contaminantes y su origen a través de un sistema de alerta temprana, para poder tomar acciones operativas que reduzcan el impacto y aumenten la resiliencia del sistema.
En conjunto, se facilitará la mejora del funcionamiento de la depuradora, evitando vertidos por encima de los límites al medio receptor y se mejorará la calidad de los barros, con efectos en su revalorización. Además, se implementarán varias medidas como la instalación de 33 sensores y sondas en seis emplazamientos para detectar posibles alteraciones de la cantidad y de la calidad de las aguas abocadas respecto al pH, la turbidez y la conductividad, así como los niveles de amonio, nitratos, níquel, cromo y zinc.
Los trabajos tendrán una duración de nueve meses, desde la formalización del contrato. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 1,1 millones de euros (IVA incluido) y se pueden presentar ofertas hasta el 29 de octubre de 2025.
- La estación fantasma de Correos despierta por primera vez tras medio siglo en la penumbra
- Comida de 10': los elogios al mejor restaurante de Cornellà de Llobregat, según Tripadvisor
- Nos coordinamos con 'walkies'': la degradación de la vigilancia indigna a los paradistas del mercado de Santa Caterina
- Barcelona asume un gasto extra de 251.000 euros por reparaciones de daños en la biblioteca García Márquez
- Nuevas obras en la ronda de Dalt a partir del lunes, ahora en el lado mar
- Varias entidades firman un manifiesto contra el 'parón total' convocado por Élite Taxi para rechazar el pacto Uber-Barça
- La tasa de basuras media se sitúa en 116 euros anuales por hogar en su mayor subida de la década
- La desembocadura del Besòs tendrá lagunas a partir de 2028 para atraer fauna y erradicar cañas