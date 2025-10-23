Un gemelo digital de la depuradora de Martorell permitirá avanzarse a posibles vertidos e identificar el origen

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha licitado un contrato para la ejecución de las obras necesarias para implementar un gemelo digital en el sistema de saneamiento de Martorell, en el Baix Llobregat. Un gemelo digital es una réplica digital exacta de algo que existe en el mundo físico, ya sea una persona, un objeto o una ciudad. Su misión es permitir a los investigadores hacer simulaciones para predecir los efectos de posibles cambios sobre ese objeto.

Así, el objetivo de esta actuación se centra en mejorar la gestión de este sistema de saneamiento, que recoge y trata las aguas residuales generadas en Martorell y Sant Esteve Sesrovires, para aportarlas debidamente tratadas al Torrent dels Llops (en la cuenca del río Llobregat).

Con el desarrollo del gemelo digital se monitorizarán puntos estratégicos de la red de saneamiento que permitirán detectar vertidos contaminantes y su origen a través de un sistema de alerta temprana, para poder tomar acciones operativas que reduzcan el impacto y aumenten la resiliencia del sistema.

En conjunto, se facilitará la mejora del funcionamiento de la depuradora, evitando vertidos por encima de los límites al medio receptor y se mejorará la calidad de los barros, con efectos en su revalorización. Además, se implementarán varias medidas como la instalación de 33 sensores y sondas en seis emplazamientos para detectar posibles alteraciones de la cantidad y de la calidad de las aguas abocadas respecto al pH, la turbidez y la conductividad, así como los niveles de amonio, nitratos, níquel, cromo y zinc.

Los trabajos tendrán una duración de nueve meses, desde la formalización del contrato. El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 1,1 millones de euros (IVA incluido) y se pueden presentar ofertas hasta el 29 de octubre de 2025.