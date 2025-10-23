En la Rambla
FNAC abre su nueva tienda en el centro de Barcelona: actividades y conciertos gratis este jueves
La multinacional francesa estrena su nueva ubicación tras la despedida en verano de su histórica tienda en El Triangle
La multinacional FNAC inaugura por todo lo alto este viernes su nueva tienda en la Rambla número 131, en el local que ocupó la histórica sastrería Modelo. El flamante local abrió puertas el pasado viernes y, tras unos días de rodaje discreto, celebra este jueves 23 de octubre una fiesta de inauguración.
La programación ha despertado una notable expectación, con toda una jornada de conciertos, charlas y actividades gratuitas 'in situ' y en la vecina plaza Catalunya.
- A las 15:00 h arrancará la celebración con la grabación en directo del programa 'Els Teloners del Versió RAC 1' hasta las 16:00 h.
- Desde las 16:30 h hasta las 21:00 h, la música será protagonista con una sesión contínua de DJs.
- A las 17:00h, tendrá lugar uno de los momentos más esperados del día: el acto de padrinazgo con Love of Lesbian, quienes darán oficialmente la bienvenida a esta nueva etapa de Fnac en el centro de Barcelona.
- De 12:00h a 21:00h, los asistentes podrán hacerse fotos en un photocall abierto durante toda la jornada..
Firmas de libros
Entre las 17:00h y las 19:00h, el Fnac Rambles contará con una sesión de firmas de libros de las siguientes autoras y autores:
- De 17:00 a 19:00h: Natalia Martín (Hermanas Greenwood).
- De 17:00 a 19:00h: Myriam M. Lejardi.
- De 17:00 a 18:00h: Konata.
- De 18:00h a 19:00h: Josep Homs.
- De 18:00h a 19:00h: Oriol Canals.
- De 18:00h a 19:00h: Ester Invernon.
- De 18:00h a 19:00h: Carla Gracia.
Esta nueva tienda en el centro de la capital catalana viene a sustituir el FNAC Triangle, que abrió sus puertas en 1998 y, después de casi 30 años, cerró el pasado mes de julio. En su lugar, se prevé la apertura de un MediaMarkt el verano que viene.
