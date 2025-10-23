El Filmets Badalona Film Festival entrega la Venus d'Honor al mezclador de sonido Michael Minkler

El Filmets Badalona Film Festival ha entregado este miércoles por la tarde la Venus d'Honor al mezclador de sonido estadounidense Michael Minkler, ganador de tres Oscar de Hollywood por 'Black Hawk derribado', 'Chicago' y 'Dreamgirls'. El premio le ha sido entregado por el director del certamen badalonés, el también mezclador de sonido Marc Orts, en el marco de la primera de las Filmets Talks, novedad destacada de la 51ª edición de la muestra.

Antes de la entrega, ambos mezcladores han repasado juntos la trayectoria de Minkler y han recordado su trabajo con directores como Quentin Tarantino, Oliver Stone o Ridley Scott, así como la evolución de su profesión a raíz de los cambios tecnológicos.

La carrera de Minkler abarca más de cuatro décadas. Nacido en una familia ya dedicada al sonido, continuó el legado iniciado por su padre, Lee Minkler, y su tío, Bob Minkler, también galardonados con premios Oscar. Los organizadores del festival defienden que el dominio de la mezcla final del homenajeado "ha marcado el estándar de calidad en la industria cinematográfica mundial".

Antes de ser galardonado, el mismo Minkler celebraba haber sido invitado al Filmets y destacaba el hecho que el festival solo se dedique a la exhibición de cortometrajes: "Los directores tienen pocos minutos para ofrecer el mensaje y tienen que encontrar la mejor manera de hacerlo". "No hay nada más difícil que hacer un film narrativo de dos horas y media, pero también diría que resolver como hacer un cortometraje positivo y que entretenga en tan poco tiempo es realmente complicado".