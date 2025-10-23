El acceso en tren al aeropuerto de Barcelona cumple 50 años con la futura lanzadera eléctrica en el horizonte

La presentación del primer convoy eléctrico de la nueva línea ferroviaria al aeropuerto de Barcelona tendrá lugar este viernes en la fábrica de Alstom de Santa Perpètua de Mogoda justo cuando se han cumplido en 2025 los 50 años de la llegada del tren al aeródromo Josep Tarradellas Barcelona–El Prat. El aniversario fue exactamente el 15 de julio, si bien la efeméride pasó bastante desapercibida.

De 30 a 15 minutos

La línea al aeropuerto empezó a dar servicio el 15 de julio de 1975, primero con una frecuencia de 30 minutos. Solo un año después pasó a los 15 minutos.

De esta forma, fue posible llegar en ferrocarril al aeropuerto, construido en la década de 1940, y al que hasta entonces solo se podía llegar por carretera, según detallaba el historiador Joan Carles Salmeron en su canal de instagram el mismo día del 50 aniversario. El servicio se realizaba con una vía propia que desde Sants, donde también disponía de andén exclusivo, comunicaba con el aeropuerto.

Trenes Serie 440

Renfe anunciaba que el tren cubría de forma directa el recorrido entre la estación de Sants y el aeropuerto (la actual terminal T2) en solo 11 minutos. Lo hacía con trenes de la serie 440, los más modernos del momento, como señala Salmerón.

No obstante, la inauguración de la terminal T1 del aeropuerto evidenció la necesidad de una nueva línea, cuyo túnel se empezó a construir hace justo diez años, en 2015. La obra, tras estar paralizada, espera finalmente entrar en servicio en 2026 de la mano de Ferrocarrils como nuevo operador, por primera vez, en unas vías de Adif. El tren conectará Sant Andreu, Passeig de Gràcia, Sants y las dos terminales del aeropuerto.

El primero de los diez trenes eléctricos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) que darán servicio a la conexión rápida entre Barcelona y el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona–El Prat se presentará este viernes en la fábrica de Alstom con la presencia del president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera de Territori, Habitatge y Transició Ecológica, Sílvia Paneque, el presidente de Ferrocarrils, Carles Ruiz, y el presidente de la constructora ferroviaria en España y Portugal, Leopoldo Maestu.