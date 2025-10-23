La caída de una gran carpa en las vías de la R1 en Badalona interrumpe la circulación de trenes

La inusitada aparición de una gran carpa en medio de las vías ha interrumpido la circulación de trenes poco antes de las 14:00 horas entre las estaciones de L'Hospitalet y Badalona, lo que afecta a las líneas R1 y la RG1. Las rachas de viento pueden ser las responsables de que la carpa se haya elevado y caído en plena infraestructura ferroviaria.

Renfe ha tenido que hacer el transbordo de pasajeros de un tren que ha quedado parado en medio de su trayecto a otro convoy.

Ante la interrupción de la circulación, la operadora sugiere a los viajeros el uso del metro en Badalona como alternativa al tren, con la posibilidad de solicitar el cambio del billete en las taquillas de la estación.

El personal de Adif está trabajando en la retirada de este gran elemento, en un mediodía que está resultando especialmente complejo en la red de Rodalies.

Problemas en la R4 y R8

También las líneas R4 y R8 están presentando problemas. La caída de la tensión en la catenaria de una de las vías entre Castellbisbal y Martorell de Rodalies debido a la avería de un tren de mercancías en Castellbisbal está alterando el funcionamiento de ambas líneas. Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia. No obstante, diversas personas de un tren que ha tenido que pararse en medio de su trayecto han bajado a las vías. Renfe está insistiendo a los pasajeros que han quedado atrapados en trenes parados en medio de las vías que no bajen de los convoyes "bajo ningún concepto" por motivos de seguridad. La operadora reitera en sus mensajes que "esta medida es esencial para garantizar la protección de todos los viajeros".

La caída de la tensión ha tenido lugar poco antes de las 14:00 horas, y ha motivado que los trenes de la R4 solo puedan circular por vía única entre Castellbisbal y Sant Sadurní d'Anoia. Asimismo, los trenes de la línea R8 inician y finalizan su recorrido en Rubí. Renfe está gestionando un servicio alternativo por carretera entre esta población y la estación de Martorell Central.