Todos los Santos en Barcelona: horarios de cementerios, refuerzo del transporte y nuevas zonas verdes para cenizas

Con motivo de la festividad de Todos los Santos, Cementiris de Barcelona ampliará el horario de atención al público y presentará nuevos espacios para la sepultura de cenizas en varios cementerios de la ciudad. Además, se reforzarán los servicios de transporte público y se ofrecerán diversas actividades culturales y religiosas durante los próximos días, ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

A continuación detallamos las principales novedades y servicios previstos en la capital catalana con motivo de Todos los Santos.

Horario de los cementerios y refuerzo del transporte público

El sábado 1 de noviembre de 2025, las oficinas y recintos de Cementiris de Barcelona estarán abiertos de 8.00 a 18.00 horas, con el objetivo de facilitar las visitas y homenajes a los difuntos.

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) reforzará las líneas de autobús que conectan con los cementerios de Montjuïc y Collserola, debido a la gran cantidad de visitantes que cada año se acercan por estas fechas.

Para Montjuïc, del 25 de octubre al 2 de noviembre, se ampliará el servicio de las líneas 21 y 107, con un servicio especial interior del cementerio. El 1 de noviembre se habilitará además un bus lanzadera que conectará directamente plaza de Espanya con el cementerio.

Para Collserola, del 25 de octubre al 2 de noviembre, se reforzarán las líneas 102 y 104, con un servicio especial entre plaza d’Eivissa y el cementerio.

Cementiris de Barcelona recomienda a la ciudadanía planificar las visitas con antelación, consultando los planos, el localizador de difuntos y el área privada disponibles en su página web.

Nuevos espacios para el reposo de las cenizas

Cementiris de Barcelona ha habilitado nuevos espacios verdes destinados a la inhumación de urnas biodegradables en los cementerios de Poblenou, Sants y Les Corts, con la intención de hacer los cementerios espacios más ajardinados.

Las nuevas zonas —de 84 m² en Poblenou, 78 m² en Sants y 128 columbarios en Les Corts— permiten la integración de las urnas con la vegetación, con el objetivo de "mejorar la experiencia de las familias" y contribuir a la pacificación de estos espacios. Cada tumba cineraria podrá acoger entre dos y cuatro urnas, según su tamaño.

Estas actuaciones complementan los servicios ya disponibles en los cementerios de Collserola, Montjuïc, Sant Andreu, Horta y Sarrià, y se irán extendiendo progresivamente al resto de recintos de la ciudad, ha informado el consistorio.

Nueva oficina de atención en Horta

Además, el Ayuntamient de Barcelona ha anunciado que el Cementerio de Horta cuenta ahora con una nueva Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAIC), situada frente al Tanatorio de la Ronda de Dalt.

El horario de la oficina es de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 17.30 horas, y los fines de semana y festivos de 8.00 a 14.30 horas. El espacio dispone de un equipo de profesionales que gestionan trámites administrativos y ofrecen asesoramiento a las familias.

Exposición de carruajes y altar mexicano

Por otro lado, en el Cementerio de Montjuïc se inaugurará un nuevo espacio expositivo permanente dentro de la Colección de Carruajes Fúnebres, donde se exhibirán piezas patrimoniales procedentes de diferentes sepulturas de la ciudad. La muestra reúne esculturas, lápidas y elementos ornamentales de autores como Puig i Cadafalch y Venanci Valmitjana, y busca poner en valor el patrimonio histórico, artístico y cultural funerario de Barcelona. La colección podrá visitarse a partir del 1 de noviembre, de 10.00 a 14.00 horas.

Además, el mismo día de Todos Los Santos, se instalará un altar mexicano en memoria de la cantante Concepció Badia Millàs, con motivo del cincuentenario de su fallecimiento. La actividad será dinamizada por MEXCAT a partir de las 11.00 horas, en colaboración con la Fira Modernista de Barcelona.

Flores, conciertos y misas

Durante los días previos a Todos los Santos, se habilitarán puntos de venta de flor natural en varios cementerios:

Sant Andreu y Poblenou: del 25 de octubre al 2 de noviembre, de 8.00 a 18.00 horas.

del 25 de octubre al 2 de noviembre, de 8.00 a 18.00 horas. Les Corts: el 31 de octubre (15.00–18.00 h), el 1 de noviembre (8.00–18.00 h) y el 2 de noviembre (8.00–14.00 h).

El domingo 26 de octubre, a las 11.00 horas, la Capilla del Cementerio de Poblenou acogerá la representación “Escenes de Dol”, dentro del Festival de Vida al Final de la Vida, una actividad teatral y participativa sobre la gestión del duelo, conducida por Isabel Solà y Elena Andrés.

El 1 de noviembre, a las 13.00 horas, se celebrará el tradicional Concierto Cors Clavé en el Cementerio de Poblenou en homenaje a Josep Anselm Clavé.

Ese mismo día, cinco cementerios de la ciudad acogerán la Misa de Difuntos, en los siguientes horarios: