Barcelona activa la alerta por fuertes vientos y cierra parques y jardines

DIRECTO | Últimas noticias sobre la Borrasca Benjamín

La borrasca Benjamín activa avisos rojos por viento en el norte y anticipa rachas de hasta 100km/h en Catalunya

Desperfectos tras violentas rachas de viento en Barcelona. Imagen de archivo.

Desperfectos tras violentas rachas de viento en Barcelona. Imagen de archivo. / Marc Asensio Clupés

El Periódico

El Periódico

Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ha activado este jueves el Plan de Actuación Municipal por ventadas en fase de alerta, después de que la Generalitat haya puesto en marcha el Plan VENTCAT para emergencias por riesgo de viento en Catalunya. La medida se ha implementado a través de Protección Civil municipal, que ha decidido mantener cerrados todos los parques y jardines de la capital catalana por precaución, ha informado el consistorio en un comunciado.

Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones de prevención y autoprotección ante la previsión de fuertes vientos. En casa, aconseja cerrar y asegurar puertas y ventanas, bajar las persianas, recoger tendales y retirar macetas u objetos de balcones y ventanas que puedan caer y provocar accidentes. Además, se recomienda revisar elementos fijos como antenas, aparatos de aire acondicionado o claraboyas, y prestar atención a los vehículos estacionados en la vía pública, ya que el viento puede derribar motos o mobiliario urbano.

Para quienes se encuentren en la vía pública, las indicaciones incluyen alejarse de cornisas, muros y árboles que puedan desprenderse y extremar las precauciones cerca de edificaciones en construcción o en mal estado, como andamios o grúas. Asimismo, se recomienda tomar precauciones durante actividades al aire libre, como deportes o en los patios de escuelas.

