Los vecinos de Martorell pagarán un 2,5% más tanto en la tasa de residuos como en el IBI

El pleno municipal de Martorell aprobó este lunes de manera provisional sus nuevas ordenanzas fiscales con los votos favorables del gobierno municipal de Junts per Martorell y el apoyo del PSC. Concretamente, tanto el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como la tasa de residuos suben un 2,5%: "Vamos ajustando una parte de las ordenanzas en función de las previsiones sobre el incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC), basándonos en la previsión del Banco de España”, declaró el concejal de Hacienda, Lluís Amat.

El aumento del IBI fija el coeficiente de tributación de los inmuebles residenciales urbanos en el 0,808%; los rústicos, en el 0,9%; y los de características especiales, en el 1,30%. Incrementos que, a tenor del concejal Amat, se mantienen "en la horquilla central que permite la ley, y por debajo de la media del entorno comarcal y de municipios de otras comarcas de población y superficie similares a Martorell". En cuanto a la tasa del servicio de Recogida y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, se incrementa la imposición en un 2,5% tanto para los residuos domésticos como para los comerciales.

Además del apoyo del PSC, que en boca del concejal Javier González situó el aumento "dentro de los baremos en que ha de estar", las nuevas ordenanzas fiscales no encontraron la oposición frontal en Movem Martorell ni en ERC, que se abstuvieron.

Otros impuestos

Por otro lado, el impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica experimentará una subida del 0,9%, con bonificaciones de hasta el 70% a favor de las personas titulares de vehículos de cero emisiones, y del 50% en el caso de los catalogados como ECO. Además, el descuento seguirá siendo del 100% en aquellos vehículos con una antigüedad superior a los 25 años. El Impuesto de las Actividades Económicas (IAE) aplicable a las empresas con una facturación superior al millón de euros anuales, se incrementa un 2,5%. El gobierno municipal ha revisado los coeficientes de situación, quedando establecidos en 3,23% para las empresas situadas en las calles de primera; de 3,02% para los de segunda y de 3,75% para los de categoría industrial.

En cuanto a la que regula la tasa por retirada de vehículos abandonados en la vía pública, también aumentan un 2,5% las tarifas. El coste para la retirada del vehículo será de 39,06 euros; de 97,66 para el enganche y arrastre y de 7,82 euros por cada día de estancia en el depósito.